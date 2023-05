El dueño de 'La Fortaleza' revela cómo es realmente Alberto Chicote en las distancias cortas

Pablo Cabezali, youtuber detrás del perfil Cenando con Pablo, ha visitado La Fortaleza, el restaurante de Óscar en Humanes, un pueblo al lado de Fuenlabrada, en Madrid, uno de los últimos restaurantes que ha participado en Pesadilla en la cocina, el programa de Alberto Chicote en laSexta.

El hostelero ha contado que hace poco más de un año que pasó Chicote por su restaurante aunque el capítulo se emitió hace unos dos meses. Después de probar multitud de platos, Pablo ha charlado con el dueño del local acerca de todos los pormenores del paso del conocido cocinero por su restaurante.

Óscar ha explicado que fue el programa el que contactó con él para participar en Pesadilla en la cocina: "Me escribieron, estaban muy interesados, se conoce que había estado tomando algo el redactor y me pilló dos veces, fue la época de Omicron, hablé con ellos y les dije que si no me iban a meter nada que no hubiera en el restaurante pues adelante. Si era todo verdad...".

Óscar ha contado que les dio las llaves del local, antes no: "Sí es verdad que cuando vamos a hacer la firma de contrato me dicen que van a venir con unas cámaras para grabar lo que es local, para ver dónde van a poner las cámara robotizadas y todo eso".

La cocina de La Fortaleza estaba limpia pero sí se llevó una pequeña bronca por tener cartón en la cámara frigorífica: "Yo eso lo expliqué pero no lo sacaron. Al final las carnes al final van desangrando un poquito y están en una barca que tiene agujeros y entonces para que no caiga la sangre de un producto abajo. Está prohibido pero prefiero ir quitando el cartón todos los días y poniendo un cartón a que caiga sangre de un producto a otro".

Sobre Marcelo y Adriana, dos de los empleados que más protagonismo tuvieron en el programa, ha dicho que el primero sigue trabajando los fines de semana con él y la segunda se volvió a Colombia. Ha apostillado también que los enganchones que se ven en el programa no fueron tales.

"Ahí es donde el programa me decepcionó un poquito porque fue entrar Alberto, estábamos dando el primer servicio, fue entrar Alberto al restaurante, cuando te pregunta 'qué tal, lo veo muy bien' y ya a partir de entonces fue cuando empezó a salir todo mal. Me dijeron que no iba a haber nada guionizado, justamente sí es verdad, que unos minutos ante me paran, me dicen que no puedo ir tan rápido de servir a la gente porque Alberto todavía no ha entrado y hay que parar un poquito", ha desvelado.

"Para que haya un caos", ha apostillado Pablo. "Es algo también lógico, hay que hacer un poco de... si no, no tiene sentido", ha comentado el hostelero. Ha afirmado Óscar que desde el programa le dijeron "entra la cocina y tira un plato y grita" a lo que él dijo "pero por qué si va todo bien".

Sobre la labor de Chicote ha comentado que "al final no soluciona nada": "La solución que me da es céntrate". Ha desvelado que desde el programa le dicen a los dos empleados anteriormente citados lo que tienen que ir diciendo: "Al final es un poco, joder".

En el programa, Óscar dice que tiene una deuda que ronda los 200.000 euros algo que, ha confesado, es ficción: "Había que agrandarla, evidentemente no hay un negocio sin ningún tipo de inversión. Por desgracia nos pilló el Covid y bueno pues al final nadie sabía la repercusión que iba a tener el Covid y evidentemente los bancos nos ofrecieron los ICOS".

Como suele pasar casi siempre, La Fortaleza no puso en marcha la carta que preparó Alberto Chicote para el restaurante. "El producto oficial y líder del restaurante es la carne", ha explicado.

Ha contado que sí tuvo un pico de visitas en el negocio después de la emisión de su capítulo de Pesadilla en la cocina, sobre todo el primer fin de semana: "Todo el mundo venía diciéndote 'te he visto en la tele'. La verdad es que sí es de agradecer que dé esa repercusión. Yo lo hice exclusivamente por esto. A nivel publicitario a nivel comercial".

Para terminar ha señalado que sí volvería a participar en el programa: "No escondí nada el primer día y no escondería nada en el siguiente capítulo. Con Alberto, al principio hubo un protocolo que seguir, pero conmigo por lo menos fue muy buen tío y tuve buen feeling. Es un profesional".