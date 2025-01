Benidorm Fest 2025 en directo, segunda semifinal: Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot pasan a la final

Segunda semifinal del Benidorm Fest 2025: turno de Mel Ömana

Mel Ömana es la primera en subir al escenario de esta segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 con su tema I am the Queen, que pretende ser un himno en el que busca transmitir que todos llevamos una reina en nuestro interior. Con ella habla de una persona que estaba perdida e insegura y ahora alza la voz para decir que está empoderada y segura de su talento. En ella fusiona el bolero, el tango, el rap, el funky y la electrónica. "Que mi nombre sea melodía no es casualidad. La canción es bastante ecléctica, un 'potajito'. Quiero demostrar que se puede, porque algún momento de mi vida he dudado", ha expresado.