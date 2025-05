Byung-Chul Han, autor de 'La sociedad del cansancio', premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, según ha informado este miércoles el jurado. Como es tradición, la ceremonia de entrega de éste y los otros siete galardones que quedan por anunciar se celebrará en Oviedo en octubre.

Cada ganador se lleva una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros.

Byung-Chul Han (Seúl, República de Corea, 1959) estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich, y Filosofía en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger, recuerda la Fundación Princesa de Asturias. Además de ser docente, ha publicado numerosos libros.

"Considerado uno de los filósofos contemporáneos más destacados, Byung-Chul Han ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a la que él denomina la 'sociedad del cansancio' (Müdigkeitsgesellschaft) y a la 'sociedad de la transparencia' (Transparenzgesellschaft), así como al concepto de Shanzhai, un neologismo con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino", ha destacado la organización.

Este filósofo achaca al "exceso de positividad" de la sociedad problemas como la depresión, el déficit de atención o el síndrome de fatiga crónica, entre otros.

"Defiende que se trata de una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y enferma de pérdida del deseo, en la que nos volvemos progresivamente incapaces de relacionarnos con los demás e insiste en la necesidad de recobrar la capacidad de poder decir que no, que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe poder intentar", resalta la Fundación.

"En sus obras más recientes, ha ampliado su enfoque crítico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación. Está considerado como un sucesor aventajado de filósofos como Roland Barthes, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk", agrega.

Ha recibido los premios Bristol des Lumières (Francia, 2016) y Salzburg State Prize for Future Research (Austria, 2016) y ha protagonizado el documental La sociedad del cansancio: Byung-Chul Han en Seúl y Berlín (2015) dirigido por Isabella Gresser, sobre el libro del mismo título.