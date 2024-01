Dellacruz, ante el Benidorm Fest: "Estoy como Rocky Balboa cuando se preparaba para un combate"

Jorge de la Cruz Correa, conocido artísticamente como Dellacruz, sueña con hacerse 'grande' en el Benidorm Fest. El canario, uno de los 16 aspirantes a representar a España en Eurovisión 2024, ya triunfa en la música como compositor para artistas de la talla de Sergio Dalma, Dvicio, Bombai, Xuso Jones, Famous, Twin Melody o David Cava. Pero con Beso en la mañana, un electrizante pop urbano con toques latinos, el cantante pretende romper todas sus estadísticas y alcanzar el éxito.

De momento, la experiencia está siendo muy positiva. "Estamos cerrando ya conciertos con mucha antelación y a nivel compositor también me está ayudando porque hay muchos artistas que me están pidiendo ayuda para crear nuevas canciones", asegura en una entrevista a El HuffPost a escasos días de su cita en la ciudad alicantina.

Siguiendo las recomendaciones de su mánager, Dellacruz es de esos profesionales de la música que prefieren dar "pocos pasos, pero de elefante". Por este motivo, ha cuidado hasta el mínimo detalle su puesta en escena para Benidorm y, tomando el ejemplo de Chanel, se ejercita saltando con una comba para mantener una buena capacidad aeróbica. "Ahora estoy como Rocky Balboa cuando se prepara para un combate. Dándole mucho y muy fuerte", cuenta entre risas.

Y aunque los pronósticos no le sitúan entre los favoritos, el canario avisa: "Cosas que quizá esperabas que no iban a funcionar, van y ganan. Esa es la magia de la música".

Dellacruz Europa Press via Getty Images

- ¿Cómo estás viviendo la aventura del Benidorm Fest? ¿Te alegras de haber tenido valentía para presentarte a esta competición?

- Por supuesto. A nivel exposición, la acogida de la gente ha sido muy sana. Mucha gente me decía: 'Cuidado, no leas Twitter que hay mucha hate'. Y no sé si la gente está contenta o no con la canción, pero estoy viendo un ambiente muy bueno.

- Estás empezando a notar los efectos positivos de participar en la preselección? ¿Suena más el teléfono ahora?

- Sin duda. Estamos cerrando ya conciertos con mucha antelación. Fíjate que ya tengo fechas para julio o agosto, y eso para mí es impresionante. Y a nivel compositor también me está ayudando porque hay muchos artistas que me están pidiendo ayuda para crear nuevas canciones.

- Hablemos de tu tema, Beso en la mañana. ¿Fue escrita por ti pensando para Eurovisión?

- No, para nada. Queríamos enseñar la canción a Universal, pero finalmente no lo hicimos. Sin embargo, mi compañero de piso me dijo que el tema estaba guapísimo, así que llamé a Carlos, mi productor, y decidimos presentarla al Benidorm Fest. Es verdad que la adaptamos un poco porque antes sonaba más a Morat o Sebastián Yatra, tenía más guitarra, y luego le dimos ese toque más electrónico. Y estoy muy contento porque la canción está gustando bastante.

- ¿Qué nos puedes adelantar la puesta en escena que veremos en Benidorm en apenas unos días?

- Va a ser una escenografía con esencia, muy cinematográfica y va a contar una historia. Queremos transmitir la historia de la canción. Y también llevar un trozo de mi vida al escenario. Ahí te estoy dando una pista.

- He leído que te has comprado una comba para tener más resistencia física en esa actuación. ¿Le estás dando mucho?

- (Ríe) Admito que me ha faltando tiempo para usarla, pero ahora estoy como Rocky Balboa cuando se prepara para un combate. Dándole mucho y muy fuerte.

- El año pasado, participaste en la composición de La Lola, de Famous. El tema no pasó a la final. ¿Tienes miedo de quedarte en la semifinal como le pasó al ganador de OT?

- Estar ya en el Benidorm Fest es un premio. Nosotros nos estamos preparando al 100% para pasar a la final. Y si no lo conseguimos, será porque hay otros temazos increíbles en esta edición que también lo merecen. Solo hay ocho puestos en la final y hay muy buen nivel. Yo ya estoy contento porque la canción va como un tiro en reproducciones.

- ¿Eres de los que están obsesionados con las cifras de Spotify o Youtube? ¿Miras los datos habitualmente?

Todos los días me meto a eso de las cuatro o cinco de la tarde, que es cuando se actualizan las cifras, para verlo. Pero más bien por motivación. Esto es como mi negocio y necesito ver cómo va evolucionando. Antes, mis datos dependían mucho de si estaba dentro o no de alguna playlist oficial de Spotify. Ahora, quizá, tengo menos oyentes mensuales, pero escuchan mis canciones más veces. Pero no me obsesiono. Un día, un productor me dijo: 'Cuando vengan cosas buena, disfrútalo hasta un punto. Y cuando vengan cosas malas, lo mismo'".

- ¿Crees que el voto canario puede ayudarte a pasar a la final? ¡Recuerda que también está St. Pedro, que es de las islas!

- Lo importante es que la gente vote lo que más le guste. Si votan a otro canario, yo encantado. Y seguro que St. Pedro piensa lo mismo. Yo admiro mucho lo que hace porque desde pequeño he escuchado boleros en mi casa. Ojalá venga una colaboración con él. Todo lo que sea barrer para casa me gusta (ríe).

- Cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Tú qué piensas?

- Yo creo que hay que hacer un equilibrio entre las dos balanzas. Hay que votar una canción que te guste, porque si alguien supiera lo que va a funcionar en Eurovisión ya tendríamos la fórmula. Esa es la magia de la música, cosas que quizá esperabas que no iban a funcionar, van y ganan. Al final esto es algo subjetivo, así que viene bien arriesgar y enviar cosas distintas. Ahora, el mundo está mirando a España como fuente de creación de artistas, a nivel pop y urbano. Qué mejor que mirar hacia nuestra casa, confiar en lo nuestro y exportarlo a Europa.

- ¿Y dónde te gustaría verte dentro de dos o tres años?

- Me encantaría poder seguir dedicándome a lo que me dedico. Vivir de esto. Espero que triunfando y haciendo música con artistas que siempre he admirado desde pequeño. Ver que lo que he hecho ha merecido la pena, independientemente de si he conseguido mis objetivos o no. Como dice mi mánager: 'hay que dar pocos pasos pero de elefante".