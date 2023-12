Perfil del reciclador: 3,4 cubos por hogar y los mayores de 65 a la cabeza

No todo el mundo lo hace y aún cometemos algunos errores –como no tener muy claro, por ejemplo, que los juguetes de plástico no deben tirarse en el contenedor amarillo porque ese solo es para envases de plástico, latas y briks—, pero que los datos de reciclaje han mejorado en los últimos años es incuestionable.

Segín datos del Ministerio de Transición Ecológica, en 2022 se reciclaron 1.627.313 de toneladas de residuos, de las que 708.596 fueron de envases plásticos, un 4,7% más que en 2021; 666.344 correspondían a papel y cartón, un 4,5% más; 243.360 fueron envases metálicos, un 1,5% menos que el años anterior; y 9.012 eran de envases de madera, un 6,8% más.

¿Y cómo es ese reciclador? ¿Cuáles son las pautas de comportamientos de las personas que reciclan? ¿Por qué lo hacen? Pues según un Estudio de Hábitos de Reciclaje de la población española elaborado por Kantar para Ecoembes:

1. 8 de cada 10 hogares en España se declaran recicladores.

2. Cada hogar reciclador tiene de media 3,4 cubos para separar sus residuos, siendo siempre uno de ellos el amarillo (envases de plástico, latas y briks).

3. El 85% de los encuestados creen que el reciclaje es útil, pero solo el 35% cree que los demás reciclan. Vamos, que pensamos es algo que ‘solo hacemos nosotros’ y nada más lejos de la realidad.

4. Los más recicladores son los mayores de 65 años (un 86,4% declara serlo) y los que aún tienen que mejorar son los menores de 35 (63% dice reciclar sus envases).

5. Todavía hay dudas con algunas cosas. Por ejemplo:

1 de cada 2 personas identifica el contenedor amarillo con el de ‘plásticos’ (y no envases de plástico, latas y briks), echando en él objetos como juguetes.

Entre 3-4 de cada 10 personas no tienen claro que las bandejas de aluminio, las bandejas de poliespán (típicas blancas de carne) y los aerosoles van al amarillo.

6. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados dicen que reciclar es algo que les hace sentir bien.