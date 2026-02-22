Un exministro de Felipe González deja clarísima su opinión sobre su decisión de no votar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de administraciones públicas en el último Gobierno de Felipe González, Joan Lerma, ha ofrecido una entrevista en Levante-EMV en la que no ha dudado en posicionarse sobre las palabras que el exlíder del Ejecutivo soltó hace unas semanas, asegurando que él votará en blanco en las próximas elecciones.

No era la primera vez que lo decía, pero Felipe González mostró su enfado por los resultados electorales en Aragón, reiterando que él no votará a Pedro Sánchez en los próximos comicios generales.

El que fuese presidente de la Generalitat Valenciana entre los años 1982 y 1995 ha dejado bastante claro en la entrevista su punto de vista sobre el mensaje que el exlíder del Ejecutivo central mandó.

"Felipe González tiene derecho a decir lo que quiera y los demás a tomar en consideración sus palabras o no. Me parece normal que en un partido haya libertad de expresión total", ha señalado, en primer lugar.

Pero Joan Lerma ha reconocido que esto igual se podría haber dicho en privado y no en público. "No obstante, da la impresión de que antes estas críticas se hacían internamente para ayudar a la dirección y no públicamente, donde la derecha las utiliza contra el partido", ha defendido.

Él votaría a Pedro Sánchez

Preguntado sobre si, en el caso de que hubiese elecciones generales mañana, él votaría a Pedro Sánchez, Lerma ha sido rotundo, yendo en dirección contraria al mensaje que trasladó Felipe González.

"Sí. Yo voto fundamentalmente la idea y el proyecto que representa el Partido Socialista. Ser socialista es un compromiso personal con la justicia y la cohesión social, y quien represente ese proyecto tendrá mi apoyo sin dudas", ha justificado.

El expresidente de la Generalitat ha reconocido que "en el partido hemos seguido una trayectoria clara de dar el voto a la militancia sin filtros", aunque cree que "los órganos de control no se han adaptado a esta nueva situación de elección directa". "Tenemos un régimen presidencialista en medio de un proyecto colectivo, y yo creo que hay que darle una pensada a eso", ha añadido.

¿Más cercano a Felipe o a Sánchez?

Días después de que Pedro Sánchez y Felipe González protagonizaran un "frío" saludo, Joan Lerma ha sido preguntado sobre a quién se siente más cercano de los dos y su respuesta ha sido tajante.

"He crecido en el respeto a la dirección elegida democráticamente tanto si coincides como si no. Para ser eficaz en el partido hay que respetar esas mayorías", ha destacado en su réplica.

El expresidente valenciano ha destacado que, durante su etapa, hicieron "un gran esfuerzo para que ETA dejara de matar y para integrar a todas las fuerzas en la Constitución".

"Hoy Bildu ha dejado de matar. Puedes no coincidir con sus ideas, pero ya no matan, y eso era lo que pretendíamos. Por el contrario, Vox es un partido antisistema que tiene poco respeto por la Constitución, que es nuestra norma fundamental de convivencia. A Vox hay que aislarlo porque pone en riesgo esa convivencia", ha añadido.