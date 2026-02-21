Julia Otero responde a lo que dijo María Guardiola del feminismo de Vox: ojo a lo que pone en su camiseta

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"El chiste se cuenta solo".

Julia Otero en 'Julia en la Onda'.
Julia Otero en 'Julia en la Onda'.

La periodista Julia Otero, ganadora de cinco Premios Ondas, Medalla de Honor de Barcelona 2023 y Premio de Honor de la Comunicación de la Diputación de Barcelona 2025, ha respondido como muy pocos a las palabras de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre el feminismo de Vox.

La popular, que busca acercarse a la formación de Santiago Abascal para tratar de sacar adelante un Gobierno autonómico que todavía no parece cercano, dejó hace unos días unas declaraciones bastante sorprendentes.

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo, pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", aseguró.

Por si quedaba alguna duda, Guardiola justificó que, por supuesto, que quería que la formación de Abascal fuese su "socio de Gobierno" ya que, para ella, "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

Si la María Guardiola de hace unos años, la que se negó a gobernar junto a Vox, viera estas declaraciones seguro que se sorprendería. Algo a lo que ha reaccionado este mismo sábado Julia Otero.

Aprovechando el inicio de su programa en Onda Cero, Julia en la Onda, la histórica comunicadora ha hecho un repaso de actualidad y, acto seguido, no ha dudado en rescatar las palabras de Guardiola.

"El chiste se cuenta solo"

Julia Otero ha reconocido, en primer lugar, que uno de los debates de la semana ha sido el de los proyectos de la izquierda "tanto la mesetaria como la periférica". "El otro tiene que ver con las agresiones sexuales. Hemos descubierto que para la derecha en España son como los pimientos del Padrón, que unas son creíbles y otras no", ha señalado.

"Si ocurre en sus filas, arremeten sin piedad contra la víctima. Y si es de los otros, pues piden la dimisión entera del Gobierno", ha razonado, respecto a lo ocurrido con la denuncia contra el DAO.

Después de repasar lo que ha pasado con el príncipe Andrés en Inglaterra, ha detallado que "han pasado tantas cosas esta semana que casi se nos olvida cómo la empezó María Guardiola".

"Diciendo que su feminismo era como el de Vox. El chiste se cuenta solo, si no fuera porque es el partido que habla de denuncias falsas y niega la violencia machista. Esa que esta misma semana ha asesinado a cuatro mujeres, una niña y un niño", ha denunciado.

Lo más llamativo es que, no sabemos si queriendo o sin querer, Julia Otero llevaba una camiseta con un lema de lo más reivindicativo: "Girls can do anything (Las chicas pueden hacer cualquier cosa)".

