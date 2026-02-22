Bibiana Fernández apunta directamente al 19% de los jóvenes que ve con buenos ojos el franquismo: no puede ser más clara

Si hay algo que caracterice a Bibiana Fernández es su sinceridad. En una entrevista para el diario El País, ha repasado su vida como icóno de la Transición, como actriz, vedet, y muchas otras facetas que la han convertido en una popular figura de la cultura española. También ha querido compartir como se siente con la nueva realidad política y el auge de los partidos de extremaderecha: "Me parece muy peligroso".

"Parece mentira que no hayamos aprendido nada de la historia", asegura Fernández en su conversación con el medio de comunicación. "Es desandar un camino que ya estaba andado. La libertad es como la salud: nos parece que es para siempre, pero no es así", agrega, claramente preocupada.

La actriz se considera "progresista". Dice que es "lo más lógico y coherente": "Estoy a favor de la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual y la libertad. A mí los que fingen ser progresistas me pitan como un reloj falso. Soy como un detector de metales para eso".

En este sentido explica que "las leyes no te obligan a hacer cosas, te permiten hacer cosas". "A mí me gustaría tener un testamento vital para que, si el día de mañana me pongo mala, acaben conmigo. No quiero una miseria de vida donde no tenga memoria o me cague encima", reconoce.

"Solo he sido radical con mi vida"

"Yo no soy radical. A mí me cabe todo, me cabe el Titanic derrapando. Solo he sido radical con mi vida", explica la actriz en sus declaraciones. "Yo tuve que elegir: o conmigo o contra mí. Entre las drogas y yo, me elegí a mí. Entre un novio y yo, me elegí a mí. Entre mi madre y yo, yo. ¿Por qué? Por supervivencia. Si hubiera una guerra, sé quiénes estarían en la trinchera de enfrente". Al ser preguntada por qué se refiere con esto último, asegura que estaría en la trinchera "en la que he estado siempre, en la de defender todo en lo que creo.

De este modo, defiende que "yo siempre he sido como soy, incluso cuando no se podría ser como yo quería ser". "Me detenían por ir pintada. Le decía a la policía: 'Si el problema es que me pinte, me van a tener que encerrar a cadena perpetua porque en cuanto salga de aquí voy a volver a maquillarme'. Entonces me pegaban", recuerda la actriz, de 72 años.

"Soy hija, hermana y prima de la Transición. Yo soy la Transición. Pero toda la sociedad española hizo posible el cambio. No me siento un símbolo de nada. Ser símbolo es demasiada responsabilidad para mí, que no tengo corona, ni herencia ni casa en Abu Dabi", culmina Fernández en su entrevista con El País.

