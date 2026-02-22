Tenso rifirrafe entre Antón Losada y Alfonso Reyes a raíz de estas palabras de Maíllo: "Qué sabré yo de esto"

El politólogo Antón Losada y el exjugador de baloncesto Alfonso Reyes han mantenido un tenso rifirrafe en las últimas horas a raíz de una de las frases que el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, dejó durante su intervención en el acto 'Un paso al frente' de la nueva coalición de izquierdas.

"Al fascismo, al autoritarismo, a la reacción no se le combate solamente enarbolando de manera abstracta 'que vienen'. Porque si tantas veces decimos 'que viene el lobo', cuando venga de verdad, estamos ya desgastados", aseguró.

En el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes, Maíllo defendió que "se le combate atacando las causas de desigualdad que genera que gente que no tenía que estar aliada con la extrema derecha y por la desolación, se alíe". "Por tanto, el reto es fundamental. Es un reto político con mayúsculas", señaló.

No fue lo único que dijo Maíllo. También defendió que se acabó la "melancolía" en la izquierda alternativa y que esta confluencia está a la altura del momento histórico y es "irreversible", convencido de que todavía hay muchos partidos que se van a incorporar a este nuevo proyecto.

El lío entre Losada y Alfonso Reyes

A estas palabras de Antonio Maíllo ha reaccionado, cuatro minutos después, el exjugador del Real Madrid de Baloncesto, el Club Baloncesto Málaga o la selección española, entre otros.

"Al comunismo también se le debe combatir como lo que es, otro autoritarismo cuya puesta en práctica sólo ha traído miseria y muerte. No queremos ninguno de ellos", ha contestado Alfonso Reyes.

Lo que nadie se esperaba era que el politólogo Antón Losada acabaría reaccionando desde su perfil en la red social X, con cuatro palabras tajantes. "Teoría política. Nivel superDios", ha señalado.

Un usuario contestó a Losada, diciendo que "lo tiene bastante más claro que tú" y "la historia de su lado". El politólogo no ha dudado en contestar: "Tiene razón. Qué sabré yo de esto, catedrático de ciencia política, frente a un alero escolta Del Real Madrid. Canasta Mahou 5 estrellas."

Acto seguido, Alfonso Reyes ha respondido al tuit de Antón Losada, bromeando desde el principio. "Hombre, mi amigo el asustaliebres vuelve por aquí. Deja de amargarte, disfruta de la Copa del Rey y abjura de tus ideas totalitarias, serás más feliz", ha añadido.

El politólogo, siendo muy fiel a su estilo, no ha dudado en utilizar sólo dos palabras en inglés, intentando no entrar en un debate todavía mayor: "Personal coach (entrenador personal)".