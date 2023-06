Alejandro Sanz vende la mansión de su súper finca de Extremadura

Alejandro Sanz agitó las redes sociales hace un mes al anunciar una crisis personal. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", afirmaba en Twitter en un mensaje que puso en alerta a sus seguidores, quienes haciendo caso de la rumorología, achacaron su estado de ánimo a la reciente ruptura con Rachel Valdes, su pareja durante tres años.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro, y de la que solo puedo decir cosas buenas”, aclaraba Alejandro Sanz en un tuit con el que zanjaba los rumores y aclaraba que su estado de ánimo no tenía nada que ver con ella.

Un mes después de la crisis personal de Alejandro Sanz, el cantante reapareció en Twitter anunciando un cambio de discográfica. El autor de Más o El Alma al Aire abandonaba Universal Music para irse a Sony, con un contrato del que se saben pocos detalles. "Estoy feliz de unirme a esta familia, una compañía en la que tengo muchos amigos con los que comparto el amor por la música", indicaba el cantante en el comunicado distribuido por la discográfica junto a una imagen del momento de la firma del contrato.

Inmerso en su gira Sanz en vivo, que pasará por unas 15 ciudades en España, el diario ABC ha descubierto este domingo que Alejandro Sanz ha puesto a la venta El Sueño de los Parrales, una finca que no figura a su nombre pero sí al de una sociedad, que el cantante tiene en Jarandilla de la Vera, Cáceres.

La finca El sueño de los Parrales cuenta con una vivienda y un terreno de unas 32 hectáreas en las que se pueden encontrar bosques de roble, higueras, olivos y castaños que habría utilizado durante años para producir conservas y alimentos. El diario ABC también especula sobre las razones que han llevado a Alejandro Sanz a poner su casa de Jarandilla de la Vera a la venta. Apuntan a que el cantante "no gozaba de una economía boyante tras haber sido estafado".

Un experto consultado por el mismo periódico estima que la venta le permitiría a Alejandro Sanz ingresar unos tres millones de euros. La venta está en manos de un experto inmobiliario para clientes de alto nivel y al parecer ya hay gente interesada en la compra.