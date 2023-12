La lección que dio Pau Donés a un psicólogo trasplantado de médula ósea

En 2017, la vida de José Luis Martínez dio un vuelco. Este psicólogo fue diagnosticado con un linfoma de células T. Entonces, Martínez, que se define a sí mismo como "superviviente trasplantado de médula ósea". Y cuando Jordi Évole hizo la entrevista a Pau Donés, él se encontraba recuperándose.

De hecho, de algunas de las declaraciones que hizo el cantante durante esa conversación con el periodista, Martínez sacó un aprendizaje. Y esta tiene que ver con la felicidad y con cómo vivir su vida.

"No quiero pesos ni herencias raras, sino vivir tranquilo y despacio", ha comentado, en una entrevista que ha concedido a Uppers. "Que no se me escurra la vida de las manos, a pesar de esta sociedad líquida que nos imponen", ha proseguido.

El psicólogo, además, ha reconocido que se trata de "una actitud nueva que desconocía, una alegría interior que antes no tenía". "Ese es el aprendizaje que me transmitió Pau Donés y que me gustaría compartir", ha apostillado.

Pero ese no es el único punto con el que está de acuerdo con el músico. Las declaraciones que hizo Donés sobre llorar también las comparte el psicólogo. Este último contaba a Uppers que durante todo el proceso de tratamiento ha llorado mucho.

"Llorar es una demostración de valentía", opinaba Danés. "No tienes que tener vergüenza de mostrarte como tú eres", decía el músico.