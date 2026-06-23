Sara Marín Berbell, médica: "Estas recetas sirven para relajar el sistema nervioso y llegar más tranquila a la noche"

La médica Sara Marín Berbell ha compartido en una publicación en su cuenta de TikTok @uncafecontudoctoraa una serie de consejos alimentarios dirigidos a aquellas personas que buscan mejorar la calidad de su descanso nocturno. En el vídeo, la especialista explica cómo algunas recetas podrían contribuir a favorecer la producción de sustancias relacionadas con el sueño, reducir el estrés fisiológico y promover una mayor relajación antes de acostarse.

Según expone la doctora, algunos alimentos contienen nutrientes que participan en procesos biológicos vinculados con la regulación del ciclo sueño-vigilia, como el triptófano, la serotonina, la melatonina, el magnesio o los ácidos grasos omega 3. Su propuesta consiste en combinar estos ingredientes de forma estratégica para aprovechar sus posibles beneficios.

Para potenciar compuestos relacionados con el sueño

Una de las primeras combinaciones recomendadas por Marín Berbell es la formada por kéfir, kiwi, avena y nueces. De acuerdo con sus declaraciones, esta mezcla ayudaría a aumentar la disponibilidad de triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina.

Un bol de fruta y yogur. Gabriela Tulian

La especialista sostiene que estos compuestos desempeñan un papel relevante en la conciliación del sueño. La serotonina participa en diversos procesos neurológicos relacionados con el bienestar y el estado de ánimo, mientras que la melatonina es conocida por su función en la regulación de los ritmos circadianos. Incorporar esta combinación en la alimentación diaria podría facilitar un descanso más rápido y una mejor adaptación del organismo a las horas de sueño.

Para favorecer la relajación

Otra de las opciones planteadas por la doctora incluye yogur acompañado de plátano y almendras. En este caso, destaca especialmente el aporte de magnesio y vitamina B6. Según explica, estos nutrientes pueden contribuir al correcto funcionamiento del sistema nervioso y ayudar a reducir la sensación de tensión acumulada durante la jornada.

La propuesta está orientada a quienes experimentan dificultades para desconectar mentalmente antes de acostarse o llegan a la noche con elevados niveles de estrés. La médica señala que una adecuada ingesta de estos micronutrientes podría favorecer un estado de relajación que facilite la transición hacia el descanso nocturno.

Una chica come yogur con cuchara. Getty Images

Para combatir el estrés fisiológico

La tercera recomendación combina kéfir o yogur con frutos rojos y anacardos. Marín Berbell destaca que esta mezcla aporta probióticos, antioxidantes y zinc. Según sus palabras, estos componentes ayudarían a reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada a la respuesta al estrés. Además, asegura que podrían contribuir a un sueño más profundo y a la regulación de procesos inflamatorios que afectan al sistema nervioso.

Los frutos rojos son conocidos por su riqueza en compuestos antioxidantes, mientras que los productos fermentados como el kéfir y el yogur aportan microorganismos beneficiosos para la microbiota intestinal, un campo de investigación que cada vez despierta más interés por su posible relación con la salud mental y el sueño.

Para mejorar la calidad del descanso

La última combinación sugerida por la especialista reúne salmón, aguacate y huevo. En este caso, el foco se encuentra en el aporte de omega 3, grasas saludables y vitaminas del complejo B.

Marín Berbell afirma que estos nutrientes podrían ayudar a disminuir los despertares nocturnos y mejorar la calidad del sueño. El salmón es una de las principales fuentes dietéticas de omega 3, mientras que el aguacate y el huevo aportan grasas saludables y diversos micronutrientes esenciales.