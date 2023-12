Betelgeuse desaparece: una de las pocas veces para ver cómo se apaga una estrella desde España

La madrugada del 11 al 12 de diciembre de 2023 será recordada astronómicamente como la noche en la que la estrella Betelgeuse desapareció del firmamento durante unos segundos. Se producirá una ocultación estelar, algo similar a un eclipse, por "culpa" de un asteroide que pasará por delante del astro.

Apodada como la supergigante roja, Betelgeuse está situada en la constelación de Orión. Es una de las estrellas que más interés ha despertado a los científicos, sobre todo a partir de 2019, cuando se oscureció bruscamente sin motivo aparente.

Pero no desaparecerá para siempre, sino que será algo temporal. Será un fenómeno que durará unos 5-10 segundos y que se producirá alrededor de las 2:00 horas, así que habrá que estar muy atento en España y no pestañear para no perdérselo.

Cómo ver a Betelgeuse apagarse

Para poder disfrutar del fenómeno, que será visible en el hemisferio norte, es imprescindible localizar previamente las tres primeras estrellas que conforman el Cinturón de Orión. Una vez realizado este paso, será fácil identificar a la supergigante roja.

Además, para ver este "eclipse" no hace falta desplazarse a un lugar remoto en el que no haya contaminación lumínica. Y esto es así porque Betelgeuse es visible desde todas partes, pese a que haya mucha iluminación. Aunque las zonas en las que más se puede ver su brillo son las del sur de la península.