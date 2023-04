Alejandra Jacinto (Podemos) cuenta que una de sus mejores amigas piensa votar a Ayuso

La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha aparcado durante un rato el traje de precampaña para irse junto a David Andújar a un bar mítico de la noche madrileña, La Troje, en Aluche, donde ambos han departido sobre cuestiones apenas conocidas de la dirigente de izquierdas.

Por ejemplo, cómo son sus amistades. Tras explicar que ella de joven era "de las populares" y que sí, que era "muy líder"; Jacinto cuenta que su grupo de amigas se llama Las Coyote en alusión a la famosa película Bar Coyote. Con ellas trata de quedar una vez al mes, aunque admite que ahora, con la campaña, esas quedadas se han dilatado a una vez cada dos meses.

También cuenta que las quedadas ya no tienen que ver con las que hacían cuando eran más jóvenes, porque ahora todas tienen hijos. "Es un plan un poco más rollo, pero es muy guay, hacemos de todo", afirma.

"Representamos la amistad de verdad, que te puedes contar todo". Incluido, también, a quién van a votar. Y para sorpresa de Andújar, hay una de las integrantes del grupo de amigas de Jacinto que no la va a votar.

Pero para dejar más boquiabierto al presentador, la candidata de Podemos revela que esa amiga suya piensa votar a Isabel Díaz Ayuso.

"¿Hay una Coyote de derechas?", alucina Andújar. "Eso me temo", responde Jacinto, quien confía en poder acabar "convenciendo" a su amiga. "Me queda hasta el 28 [de mayo], hay tiempo". "Hay una Coyote del PP, qué fuerte", no termina de dar crédito nuestro presentador.