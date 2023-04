¿Tendría algo con un hombre de derechas? Alejandra Jacinto es muy clara

La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, dejó por un rato el traje de política para acercarse al mítico bar La Troje de Aluche, en Madrid, donde charló con David Andújar en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

En la conversación, distendida, Jacinto respondió a una de las preguntas que ya se está convirtiendo en un clásico de la sección: "La típica frase de, aunque estés pasando una mala racha no te folles a un facha, ¿la has cumplido?".

"Hombre, sí", contesta rotunda Jacinto. "¿La has cumplido siempre?", se sorprende Andújar. "Yo creo que sí, que siempre", contesta la dirigente política.

"Porque a mí me gusta mucho la frase de Martín Hache", dice en referencia a la famosa película protagonizada por Juan Diego Botto, en la que Eusebio Poncela habla de que "hay que follarse a las mentes". "Me gustan mucho las mentes", asegura Jacinto. "Como seas un poco tal, aunque seas muy guapo, no me interesas", afirma.

"¿Nunca te has tirado a un facha?", insiste incrédulo Andújar. "No, diría que no", responde Jacinto. "¿Aunque sea sólo físico?", rebusca nuestro presentador. "Diría que no, es que si no me gusta...", contesta la política.

Entonces, Andújar recuerda lo que contestó Andrea Levy, del PP, quien reconoció que le gustaban los hombres de izquierdas. "A Levy sólo le gustan de izquierdas". "¿Sólo de izquierdas?", se sorprende Jacinto. "Pues yo igual", apunta.