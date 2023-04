El número que salga son los escaños que logrará Podemos: Alejandra Jacinto lanza y pasa ESTO

Hemos puesto a una diputada nacional a jugar al Jenga, a una ministra a pintarse las uñas, a una líder de la oposición a boxear y a una responsable del Ayuntamiento de Madrid a hacer la compra en el mercado. ¿Por qué no íbamos a hacer que una candidata a la Comunidad de Madrid jugase a los dardos?

Con la ayuda de David Andújar en la sección Prohibido hablar de política, la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, se fue a un bar mítico del madrileño barrio de Aluche, La Troje, para mostrar sus 'habilidades' con la puntería.

"Me tienes que enseñar a jugar", le pide Andújar. "Pero como si yo supiera", responde Jacinto, quien reconoce tener cero unidades de puntería. "Se trata de intentar y... yo qué sé, no darle a tu compañera", prosigue la dirigente de Podemos entre risas, temiendo por la vida de nuestras compañeras de vídeo.

Para romper el hielo, Andújar fue el primero en probar puntería y lo hizo con mucho éxito, logrando, ni más ni menos, que un triple 15. "¿Eso que son, puntos?", preguntó nuestro presentador demostrando su profundo conocimiento del juego. "No lo sé, pero 15 está bastante bien", contestó Jacinto, dispuesta a probar ella.

Entonces, con toda la mala leche del mundo, Andújar planteó el siguiente reto: "Mira, el número que salga son los escaños".

"No, no, no vale eso", respondió Jacinto, temiéndose lo peor. Que estaba por llegar, ya que en el primer intento, agua. El dardo rebotó no sabemos bien dónde y acabó en el suelo, triste y solitario.

Eso sí, a la segunda, la candidata de Podemos logró 19 puntazos. "Eso es mucho en Madrid, ¿no?", preguntó Andújar. "Hombre, 19, Isabel Díaz Ayuso, ciao", contesta Jacinto.