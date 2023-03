Ayuso confiesa qué es lo que dice la gente que hará si Sánchez gana las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no contempla otro escenario que no sea el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en las próximas elecciones generales previstas para diciembre. En una entrevista este lunes en "El Programa de Ana Rosa", la líder madrileña ha señalado que no se plantea la posibilidad de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno tras los comicios. "Si me dicen que el gobierno de Sánchez va a seguir cuatro años más...", ha dicho sin concluir la frase. Lo que sí ha contado es qué le dice la gente que va a hacer si esto ocurre. "Me aseguran que van a coger las maletas y se van a ir", ha señalado.

Con Ana Rosa, Ayuso ha criticado que Sánchez esté culminando "un proyecto rupturista" que está llevando a España "al descrédito y al desdén". "Nadie recordará a Sánchez por nada en positivo. Todo lo está haciendo sin consenso e imponiéndolo", ha asegurado.

La presidenta madrileña también ha reaccionado de una manera irónica al anuncio previo de los dos nuevos ministros del gobierno de Sánchez, Héctor Gómez y José Manuel Miñones. "Han sido dos cambios sin perspectiva de género. Más allá de la broma, no sé de ellos, no sé qué tal van a hacer las cosas", ha manifestado. Al tiempo, ha criticado que se hayan nombrado ya "42 ministros" y en la Comunidad de Madrid "cinco delegados del Gobierno y tres portavoces".

Preguntada por el nombramiento de la hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, como nueva directora general de la Guardia Civil, ha sostenido que esto es "tapar una gran crisis con otro carnet de partido". "Así están haciendo con todas las instituciones y es la gran chapuza de este Gobierno", ha apuntado.

Su "divorcio" con Vox: "No es una estrategia"

Las candidatas del PP y de Vox para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y Rocío Monasterio (i) Agencia EFE

En la misma entrevista, Ayuso también se ha referido a su decisión de romper lazos con Vox antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ella ha asegurado que no se trata de una "estrategia" y que nunca se ha producido una ruptura "porque no había pacto de gobierno". "Desde Vox decidieron que yo era un problema. Por eso he decidido que cada uno siga su camino. Necesitan saltar de polémica en polémica", ha asegurado. Una vez más, la dirigente ha señalado su deseo de gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. "Yo no quiero coaliciones que siempre están enredando todo. Miren el gobierno de Sánchez. Cuatro crisis, 42 ministros... Una coalición en Madrid sería nefasto. Yo prefiero pedir a los madrileños que confíen en lo que estamos haciendo", ha dicho.

En todo caso, Ayuso ha circunscrito esta crisis con Vox a la Comunidad de Madrid y no considera que se trata de algo en clave nacional. Pero asegura: "Tengo buena opinión de Abascla, pero no sé si como están en 'modo SOS' seguirá siendo así. Él no es mi enemigo ni yo estoy en contra de Vox", ha zanjado.