Ayuso activa la maquinaria para "volar libre" y atraer a los votantes de Vox que la prefieren antes que a Monasterio

"Es bueno que cada uno siga su camino". Isabel Díaz Ayuso usó el último Pleno en la Asamblea de Madrid para distanciarse, al menos por un tiempo, de Vox, con la mira puesta en las próximas elecciones y con un objetivo claro: "volar libre".

La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó ni un segundo en dedicar su turno de respuesta a Rocío Monasterio, portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid, y resaltar lo que su, hasta ahora, socio ha hecho durante la última legislatura.

"Sólo se han dedicado a esperar sentados a que el PP en alguna se equivocara o se quedara corto para ser 'Y nosotros más'. No han aportado nada hasta este momento, pero, cuando han decidido que el enemigo soy yo, ahora les digo: cada uno mejor por su cuenta", señaló.

Pero, lejos de ese plan de acoso y derribo contra Vox, Ayuso ha activado en pleno mes de marzo la maquinaria para atraer votos de la formación ultraderechista, siendo conocedora de lo que han apuntado las últimas encuestas.

La "deriva" de Vox

Horas después de todo el revuelo montado, Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido una entrevista al programa de Onda Cero Más de Uno en la que ha reiterado su deseo de gobernar en solitario, tras criticar la "deriva" de Vox.

La dirigente autonómica ha señalado que han tenido "acuerdos parlamentarios" con el partido de Abascal porque es "un socio prioritario", pero reconoce que "la deriva que ha tomado este partido, yo ya no quiero que a mí me arrastre".

"Me gustaría volar libre, sinceramente. Yo quiero gobernar para todos los madrileños, bajo el criterio de el que me da el voto. No cambio de política ni lo he hecho en cuatro años", ha defendido.

Ayuso no ha dudado en criticar que "yo no veo la vida en blanco o en negro" y cree que Vox, "en esos matices", lo "van haciendo todo muy complicado". "Es mejor que, si van a estar como con la moción de censura, pues cada uno por su lado", ha repetido.

El cambio con el derecho al aborto



Otro de los mensajes que Ayuso ha cambiado en los últimos días es el relacionado con el derecho al aborto. El pasado 16 de febrero, la presidenta madrileña fue preguntada por varios periodistas sobre ello y aseguró que "no creo que haya ningún avance cuando se producen 100.000 abortos al año".

"Hay que apostar por la vida. Desde luego, no sé si es un derecho, hay libertad para hacerlo, pero no es nada para celebrar", defendió. Un mensaje parecido, pero no idéntico al que ha transmitido este viernes.

Al ser preguntada por el aborto, Ayuso ha asegurado que "el aborto acaba con una vida". "Estamos de acuerdo. Es una vida. ¿O no es una vida lo que tenemos en el cuerpo? Cuando una persona aborta, no hace una interrupción voluntaria. No va a volver. Eso es una vida que se pierde", ha justificado, antes de que terminara destacando que "siempre he dicho que tiene que haber libertad para abortar, pero no es un derecho".

Un discurso cercano a Vox

Ayuso ha esperado hasta este jueves para dar el paso e intentar alejarse de todo lo que rodea a Vox, pero, hasta entonces, la presidenta madrileña ha ido acercando cada vez más su discurso al que usado desde la formación de Santiago Abascal.

Hace unas semanas, el PP de Madrid votó a favor de la propuesta de Vox para inciar los trámites para derogar de la actual ley trans regional. Una norma que, pese a que no será efectiva en esta legislatura por falta de tiempo, la propia Ayuso defendió hace varios años.

"Esta ley se ha de modificar, se ha de reformar", señaló hace unos días durante su intervención en la Asamblea de Madrid. Algo que contrasta con lo que pensaba en agosto de 2016. "¿Por qué una ley contra la LGTBIfobia y contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual?", justificó, antes de defender a un usuario que la norma era necesaria porque "hay discriminación, porque hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos".

Porque hay discriminación, porque hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 10, 2016

Pero no es algo que solo ha pasado con la ley trans. Mientras que Ayuso justificaba en diciembre de 2021 que "no vamos a derogar las leyes LGTBI", tras la petición de Vox, su idea cambió pocos meses después. En concreto, en octubre de 2022, cuando el PP y la formación ultraderechista acordaron aprobar la denominada ley ómnibus, con la que eliminan algunos aspectos contra la LGTBIfobia.

Matrimonio de conveniencia: Ayuso ha necesitado a Vox para sacar adelante todas sus leyes La presidenta madrileña ha decidido romper con su socio preferente de gobierno, aunque todas las normas aprobadas han sido gracias a sus votos

El 'que te vote Txapote'

"Los candidatos socialistas tienen miedo a una frase: Que te vote Txapote". Esa fue las palabras que Ayuso pronunció el pasado 14 de enero, en un acto del PP, frente a Feijóo, en referencia a Francisco Javier García Gaztelu, el etarra autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Pero es una frase que no tiene su origen en la presidenta madrileña, ya que el PP de Madrid se apropió de un lema que ya había impulsado y usado Vox. En concreto, el portavoz de la formación ultraderechista, Jorge Buxadé.

En una rueda de prensa el pasado 12 de septiembre, tras ser preguntado sobre la serie documental sobre Pedro Sánchez, propuso que el título del documental sea "Que te vote Txapote".

Los votantes de Monasterio la prefieren a ella

Ayuso ha puesto en marcha una estrategia que guarda algunas similitudes con lo que ocurrió con Ciudadanos en 2021. Tras los comicios del 4 de mayo de 2021, Ayuso se hizo con el espacio de la formación naranja. Mientras que Vox solo consiguió con un diputado más que en 2019, los populares se quedaron a cuatro diputados de gobernar en solitario. Un objetivo que ahora, tras la contundente mayoría absoluta que logró Juanma Moreno en Andalucía, tratará de conseguir.

En esta ocasión, la presidenta madrileña cuenta con un as debajo de la manga y es que, según las últimas encuestas sobre la valoración de líderes en la Comunidad de Madrid, los votantes de Vox la prefieren a ella, por encima de su propia candidata.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) detalló, en una encuesta antes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021, que el 75,4% de los votantes de Vox prefería que Ayuso fuera presidenta madrileña, mientras que solo un 16,1% de los seguidores de la formación ultraderechista apoyaba a Rocío Monasterio.

La líder del PP de Madrid ha dado el paso para intentar atraer voto de Vox, dos meses antes de las elecciones autonómicas, pero no cierra la puerta a lo que pueda pasar tras los comicios, en el caso de volver a necesitar el apoyo del partido de Abascal: "Yo no soy equidistante. Si tuviera que elegir con quién pactar... Habrá que ver la situación en las urnas".