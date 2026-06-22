Bolaños: "Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles y alejadas del Derecho"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado este lunes de "incomprensible" la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez' y cree que está "alejada del Derecho". "Esta causa está afectando a la imagen de la Justicia", ha añadido.

En una entrevista en la Cadena SER, antes de que el CGPJ se reúna para valorar si expedienta al juez por sugerir en un auto que la Policía podría ayudar a la esposa del presidente del Gobierno a huir de la Justicia, Bolaños ha recordado que el Poder Judicial "tiene que velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y garantizar su reputación" "En esta causa hay distintas denuncias que el CGPJ ha de resolver. Yo espero que tomen la decisión que corresponda y si entienden que debe haber una corrección disciplinaria, que lo hagan", ha dicho.

Sobre la causa en sí, Bolaños ha dicho que "debió inadmitirse el primer día" y que sólo busca acabar con el Gobierno. "Cada día, organizaciones ultraderechistas nos interponen decenas de querellas por ser simplemente progresistas o familiares de progresistas. La inmensa mayoría se inadmite, pero alguna se empieza a tramitar. Esta presión es algo que está haciendo mucho daño a la democracia y a las instituciones. Se intenta acabar con nosotros con querellas falsas. Hay una mujer que no ha hecho nada y las asociaciones ultraderechistas le están pidiendo 28 años de prisión. ¿Cabe más maldad?", ha dicho.

Sobre Peinado, Bolaños ha evitado determinar si el juez ha "prevaricado" pero cree que ha sido una causa "absolutamente anómala". "En esta instrucción ha habido 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial, media docena de quejas al CGPJ... Una mala praxis afecta al conjunto del sistema judicial español. Por eso, cuando una resolución es contraria al derecho, el sistema garantista de nuestro país debe corregirla", ha señalado.

En todo caso, Bolaños ha querido dejar claro que la "inmensa mayoría de los jueces y magistrado" de este país "hace su labor con rigor e independencia". "Y si alguno no lo hace, es el propio Poder Judicial el que debe revocar esas causas y esas resoluciones", ha señalado.