Preguntas y respuestas tras la apertura de juicio oral a Begoña Gómez: de qué se le acusa o qué implica que Peinado le retire el pasaporte

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, comparece en la primera sesión de la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid.

Este sábado, sin previo aviso y tras varios días en la incertidumbre, el juez Juan Carlos Peinado ha anunciado que llevará a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a juicio y con medidas cautelares por "riesgo de fuga". El anuncio ha supuesto todo un terremoto político y judicial, especialmente tras considerar el magistrado que los agentes y escoltas de Gómez podrían ayudar a escapar a la acusada.

Además de a la mujer del líder socialista, el juez también ha llamado a juicio oral a la asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien no se le han exigido medidas cautelares. Se trata de una decisión que no solo se ha convertido en una de las más controvertidas de la carrera del propio magistrado, sino que además es algo inaudito en la historia española. Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado

De qué se le acusa a Begoña Gómez

El juez considera que existen indicios suficientes para que Begoña Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En la misma causa también serán juzgados su asesora, Cristina Álvarez, por esos mismos delitos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en su caso por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación gira en torno a la relación de Gómez con diferentes proyectos y entidades, así como a las actuaciones que, según el magistrado, podrían haberse visto favorecidas por su condición de esposa del presidente del Gobierno. En su resolución, el juez sostiene que existen indicios de que pudo beneficiarse de esa posición institucional para obtener ventajas o favorecer determinados intereses.

Respecto al presunto tráfico de influencias, la acusación se centra en si utilizó su relevancia pública y su proximidad al jefe del Ejecutivo para influir en decisiones o actuaciones que pudieran beneficiar a determinadas personas o empresas.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios entre particulares, la investigación analiza si se produjeron actuaciones que pudieran haber alterado la libre competencia o generado beneficios indebidos en el ámbito privado.

La causa también incluye una acusación por apropiación indebida. Este delito se refiere a la posible utilización o disposición de bienes, recursos o derechos que, según la acusación, no podían destinarse a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos o creados.

Además, el juez mantiene la acusación por malversación de caudales públicos, un delito relacionado con el uso irregular de fondos o recursos públicos. Será durante el juicio cuando se determine si existen pruebas suficientes para acreditar o descartar esta conducta.

Qué implica la retirada del pasaporte

La retirada del pasaporte es una medida cautelar que, según ha defendido el magistrado en el auto, de 84 páginas, busca garantizar que la persona investigada permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso. Junto a esta decisión, el juez también le impide salir del territorio nacional. Estas medidas no suponen una condena ni un pronunciamiento sobre su culpabilidad.

Qué significa que tenga que comparecer cada quince días



La comparecencia periódica obliga a Gómez a acudir regularmente al juzgado para acreditar que sigue localizable y sometida al control judicial, una medida que se aplica cuando se pretende reducir el riesgo de que una persona pueda fugarse.

Por qué Peinado considera que hay "riesgo de fuga"

En su resolución, Peinado defiende que la gravedad de las penas que podrían derivarse de los delitos investigados puede aumentar la posibilidad de que una persona intente evitar el proceso judicial. Según expone, cuanto más severas puedan ser las consecuencias penales, mayor puede ser la tentación de abandonar la jurisdicción para impedir que la Justicia actúe. "A mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida", recoge el auto.

Además, deja caer que los escoltas o agentes de policía podrían ayudarla a fugarse. "Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", recoge el auto. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional ha calificado de "auténtica barbaridad" la hipótesis de Peinado y ha pedido una rectificación.

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", han denunciado en un comunicado.

¿Estaban todos de acuerdo con estas medidas?



No. La Fiscalía se opuso a la adopción de las medidas cautelares y las defensas también rechazaron su imposición. Ambas partes sostuvieron que no existían razones para mantener la causa en los términos planteados por las acusaciones. Sin embargo, el juez decidió atender la petición formulada por las acusaciones populares y acordó finalmente las restricciones.

Qué otras investigaciones hay abiertas relacionadas con el caso



Sí. Además de esta decisión, el magistrado abrió recientemente una pieza separada para investigar posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea en relación con Juan Carlos Barrabés.