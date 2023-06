Críticas a Borja Sémper por su respuesta al ser preguntado por la "violencia intrafamiliar"

"Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

Este punto, uno de los 50 acordados entre PP y Vox en su acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana, ha provocado una gran polvareda política y duras críticas desde la izquierda al PP por aceptarlo.

Ni se nombra la violencia machista, ni la violencia de género, y se habla de la "violencia intrafamiliar" que ya se recoge en el Código Penal, concretamente en el artículo 173, y que no es igual a la violencia de género, una lacra que ha dejado más de 1.200 mujeres muertas y más de 400 menores huérfanos desde que hay registros.

Preguntado por este asunto, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha tratado de salir como ha podido con esta contestación:

"Lo que es mucho más importante que la denominación de las cosas, yo no digo que no sea importante, es que no se dé ni un paso atrás en los avances sociales conseguidos. España y Occidente en general tiene un problema con la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Es un problema muy serio, real, es un problema que existe y que no se puede negar. Y los poderes públicos están obligados a dar una respuesta razonable, por encima y más allá de la denominación que tengan las diferentes consejerías o responsabilidades políticas. Lo que sí estoy a disposición de asegurar es que allá donde esté el PP, y en este caso en Valencia, no va a haber ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres".

Palabras que le han costado duras críticas en las redes a Sémper: