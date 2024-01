Junts decide no votar los decretos y da un balón de oxígeno al Gobierno

Junts ha decidido echar un capote al Gobierno del modo más sorprendente: no votando los decretos clave que este miércoles el Congreso sometía a votación, tal y como han recogido Europa Press y EFE. Poco después, la formación postconvergente lo ha justificado en que había alcanzado un acuerdo con el PSOE "para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes", en materia de inmigración, judicial y fiscal.

Después de mostrar un rotundo 'no' a los tres textos en los días previos y hasta este mismo miércoles durante el pleno como medida de presión, la formación de Carles Puigdemont ha decidido finalmente no votar. Ni a favor ni en contra ni absteniéndose, una decisión que ha sido de ayuda al Ejecutivo.

Así, sobre un cálculo de 343 diputados y no los 350 ordinarios, el decreto 'omnibus' ha salido adelante por un solo voto (172 a favor por 171 en contra), mientras que el decreto con las medidas anticrisis ha quedado en empate entre síes y noes (171), ya que en él tampoco ha votado un diputado ajeno a la formación catalana.

En la tercera gran votación, la del subsidio por desempleo, el rechazo anunciado de los cuatro diputados de Podemos ya había sentenciado el texto impulsado por Yolanda Díaz. Por ello, la desaparición de los siete de Junts no ha cambiado en nada el esperado rechazo de la Cámara, con 167 apoyos y 176 rechazos.

Por qué ha actuado así Junts: su versión

Durante su intervención, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, advirtió al Gobierno del rechazo de los postconvergentes, acusándole de hacer decretos con "trampas" contra Cataluña. Así, ha exigido que Madrid "respete las competencias de la Generalitat" y que no se olvide de "la singularidad y las especificidades "del territorio. "Esta aventura la iniciamos, las dos partes, conociendo los riesgos. No lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era demasiado tarde. No podemos acompañarles en ese error suyo, están a tiempo de rectificar".

Poco después de la 'no votación', Junts se ha justificado por un acuerdo con el PSOE en el que se establece la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, así como la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que según la formación "amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía", entre otras medidas.

En un comunicado, también ha anunciado una reforma de la ley de sociedades de capital para que que las empresas regresen a Cataluña, multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia (pasa de 1,2M€ a 6,2M€), que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público o que el IVA del aceite sea del 0%.