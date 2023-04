Garzón, sobre Sumar y Podemos: "Tengo la sensación de que algo de todo esto yo ya lo he vivido"

Europa Press via Getty Images

Siguen sumándose voces al debate sobre las diferencias entre Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz que se presentó este domingo en Madrid, y Podemos, la gran ausencia en ese multitudinario acto.

A las entrevistas concedidas por la propia Díaz y las declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, así como la postura expresada por la formación morada a través de sus portavoces este mediodía; se suma ahora la reflexión que ha hecho en Twitter Alberto Garzón, ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida.

"Sumar es un proceso con enorme potencial. Yolanda Díaz es la mejor candidata. La unidad de las fuerzas de izquierdas es deseable. Podemos es una fuerza hermana y quiero que estén con nosotras. Y, honestamente, tengo la sensación de que algo de todo esto yo ya lo he vivido", comienza diciendo Garzón al inicio de un extenso hilo en su cuenta:

Garzón considera que la izquierda debe "desterrar" el "constante recurso a argumentos funcionalistas" porque "casi toda discusión está contaminada de este tipo de juego de manos intelectual que no aporta nada y que sólo sirve para neutralizar el pensamiento crítico".

¿A qué se refiere? "El funcionalismo trata de explicar el comportamiento de las partes del sistema de acuerdo con las necesidades del propio sistema", explica. "El clásico '¿por qué ha pasado X?» es respondido entonces con un «porque beneficia al sistema'", agrega.

Garzón considera que "en la izquierda hay quien tiende a explicar casi todo de este modo". "Cualquier evento político (una crisis, una derrota o una nueva fuerza política) parece susceptible de ser explicado con una versión grosera o sofisticada de 'porque beneficia al capital/neoliberalismo/loquesea'. Cuando surgió Podemos, en 2014, hubo una parte de la izquierda que, ahorrándose hacer un análisis crítico de los fenómenos sociológicos y políticos de fondo, optó por recurrir a esta simple idea: 'Podemos surgió porque beneficia al sistema'", rememora.

"Como "el sistema" eran también "los medios", no fueron pocos los que creyeron encontrar pruebas de su teoría en el hecho de que Podemos estuviera (mucho) más tiempo en la tele y, sobre todo, siendo tratado con infinita mayor generosidad", asegura sobre aquel momento político, que él vivió muy de cerca.

De hecho, Garzón se pone en primera persona. "Yo combatí ese pensamiento dentro de la propia Izquierda Unida, principal damnificada entonces. Pero eran legión quienes en todo «hecho» encontraban una prueba definitiva de su "verdad": había una mano invisible de un sistema que buscaba protegerse destruyendo IU (o al PCE)".

Garzón recuerda que no faltaban "hechos", porque "Podemos estaba en todas las tertulias -también en las negadas a IU- e incluso en las elecciones de 2015 participaron en el debate de las televisiones privadas -no así IU- a pesar de que en 2011 no tuvieron representación parlamentaria". "Entonces era fácil sangrar por la herida. Es más, era muy común en IU la idea de que todo eso estaba ocurriendo porque 'el sistema' así lo quería o incluso lo necesitaba", afirma.

Garzón asegura que "los argumentos funcionalistas son circulares" y que "una vez compras ese marco mental, es relativamente sencillo mantener la coherencia interna con "hechos" que parecen corroborar tu pensamiento". "La clave", dice, "es escoger de la realidad únicamente lo que te interesa".

En alusión a las críticas que desde Podemos se hace a los medios por un supuesto trato de favor a Sumar, el líder de IU apunta: "Ahora, qué ironía, tenemos a mucha gente que considera que como Sumar es 'bien tratado' por los medios eso es 'inevitablemente' una prueba de que el 'sistema' se beneficia de ello o, peor, que está detrás".

Garzón para nada está de acuerdo con esta teoría. Es más, asegura que los ataques de la derecha y la ultraderecha contra Sumar son "evidentes" y "groseros" y que sorprenden "por su rapidez".

Garzón asegura que "Podemos no fue en 2014 una «operación del sistema», aunque aún hay gente que lo cree" como "naturalmente tampoco Más Madrid fue lo propio en Madrid, Equo antes de ellos o Sumar ahora".

"Lo dicho: algo de esto ya lo he vivido antes. La estructura mental detrás de este tipo de argumentos es siempre la misma, y es muy poco productiva para construir nada. Si alguien te argumenta "es que esto beneficia a X" o "el capital piensa que", lo mejor es salir corriendo", afirma el líder de IU.

Garzón insiste en que "los argumentos funcionalistas" no suelen decir "nada sobre 'la verdad'" y que "únicamente sirven para promover y reforzar la cohesión interna de una comunidad, pues define un campo político de un 'nosotros/sistema' que permite una llamada a filas ante una 'amenaza'".

El líder de Izquierda Unida concluye con esta reflexión: "No es tiempo de crear trincheras, sino de sumar. La izquierda es plural y habrá diferencias que canalizar y debatir. Y para eso debemos renunciar a argumentos que, útiles desde la cohesión interna, nos cierran posibilidades para un futuro compartido".