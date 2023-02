De la "gente de bien" al 'jet-foil': las meteduras de pata de Feijóo desde que lidera el PP

Se cumple un año del derrocamiento de Pablo Casado como presidente del PP y todos miran a su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, que accedió al cargo pocos meses después, en abril, tras un Congreso nacional en el que fue el único candidato.

El gallego, entonces presidente de Galicia, llegaba al puesto con una gran imagen pública. Varias mayorías absolutas y una estampa mediática casi impecable.

Meses después muchos se preguntan qué ha sido de aquel personaje que parecía un buen gestor, un hombre formado y con talante moderado.

Desde abril, su valoración en las encuestas ha ido cayendo poco a poco, no sólo fruto de la exposición mediática —Galicia no es Madrid, y viceversa—, sino por sus continuadas meteduras de pata.

La última se produjo esta misma semana en el Senado, en el 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo.

"Lleva usted dos leyes, la ley del 'sólo sí es sí' y la ley Trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en la vida de los demás", dijo desde su escaño haciendo referencia a la ley Trans.

Una frase que el PP tuvo que matizar poco después y que sirvió de munición al Gobierno —y todavía le sirve— para contraatacar en la sesión de control que se celebró horas más tarde en el Congreso. No hubo ministro que no quisiera sumarse a la fiesta.

Porque en el Gobierno ya no rebuscan al líder del PP, sino que esperan sus errores. Como el que tuvo cuando habló del atentado en Algeciras, en el que un hombre marroquí asesinó a un capellán e hirió a varias personas más en un ataque a dos iglesias de esta localidad.

"No verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias", dijo Feijóo al día siguiente.

De nuevo, hubo que dar explicaciones. Es más, Feijóo reconoció días después que se equivocó al pronunciar esta frase: "No le oculto que no fueron las mejores declaraciones de mi vida. Lo que sí intenté decir y lo dije en cuanto llegué a Madrid, porque vi que no había tenido una expresión correcta entre nosotros y ellos, fue reiterar lo que pienso, que las religiones no son culpables de nada. Esto no es un problema de religión, es un problema de fanatismo".

Pero es que su lista de fallos en los últimos meses va aumentando. Algunas son frases ininteligibles, que recuerdan a los mejores momentos de Mariano Rajoy. Otras son errores de bulto.

Estas son algunas de las más sonadas meteduras de pata que ha dejado el dirigente gallego desde su llegada al liderazgo del PP:

"Todos los españoles que somos catalanes"​



En un mitin en Barcelona, Feijóo dejó esta frase para la historia, que provocó muchas bromas en redes sociales:

“Necesitamos a Cataluña. En primer lugar, los catalanes. En segundo lugar, todos aquellos que respetamos esta tierra. Y en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes con independencia de dónde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. Somos el partido de la unión, el partido del constitucionalismo”.

Cataluña, los hijos y los padres

Una muy similar a la anterior fue esta que pronunció en Lleida, en la que Feijóo quiere hablar del independentismo, comienza a hacer un símil sobre los hijos y los padres, y le salió esto:

"Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre, lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos, en contra de sus padres".

"Para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña"

De nuevo el espíritu de Rajoy se impregnó en Feijóo y, de nuevo, en un acto en Cataluña, donde el líder del PP dejó esta obviedad muy celebrada en redes:

"Por eso queremos estar en Cataluña. Y para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. Y para estar en Cataluña hay que escuchar los problemas prioritarios de los catalanes y buscar soluciones concretas a los catalanes".

Orwell y el año 1984

Una de las más sonadas meteduras de pata de Feijóo en este tiempo ha sido cuando confundió el título de la novela 1984 de Orwell con el año en que se publicó, que en realidad fue 1949:

“Podemos situar en nacimiento de la postverdad en esa distopía escrita por Orwell allá por el año 84 que como saben describen un régimen totalitario con toda su crudeza”

La excepción ibérica

Otro fallo grueso de Feijóo fue con la conocida como 'excepción ibérica', que permite a España y Portugal poner tope al precio del gas con el que se calcula la factura de la luz.

Una medida que el PP llegó a calificar de 'timo ibérico'. Feijóo, de viaje en Bruselas, negó haberse referido personalmente así a la 'excepción ibérica'. "No habrá visto ninguna declaración mía", aseveró.

Pero después añadió lo siguiente: “Tampoco ha visto usted ninguna declaración de la UE en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la UE”.

Entonces, el periodista le ha recordado que Von der Leyen dijo en el Parlamento Europeo este mismo martes que estaban considerando ampliarlo para toda Europa.

“Bueno..., va...vamos a ver lo que dice... la Comis... el Consejo de primeros ministros esta tarde”, ha acertado a contestar, entre balbuceos, el líder del PP.

Esto es lo que dijo Von der Leyen esa misma semana:

“Saben que este modelo ha sido introducido en España y Portugal y ha reducido el precio de la electricidad. Así que creemos que merece la pena ser considerado para introducirlo a nivel europeo. (...) Merece ser observado en profundidad y ver cómo podemos hacerlo funcionar a nivel de la UE”.

Los errores en el Senado

En el Senado Feijóo ha tenido verdaderos problemas para sentirse cómodo y ha cometido errores de bulto.

Al ya citado de esta semana, hay que sumar que en el primer 'cara a cara' con Sánchez ya metió la pata.

Al hablar de la deuda española, aseguró que la prima de riesgo se encontraba en 250 puntos básicos. “La más alta desde verano de 2014”, agregó. Error. La prima de riesgo no estaba en 250 puntos, sino en 113.

En otro debate en la Cámara Alta, Feijóo llegó a decir que el IRPF de Portugal era seis puntos más bajo que el de España, cuando no es así.

Otra metedura de pata tuvo lugar cuando hizo referencia a que los "diputados de Podemos" en el Senado no estaban ante las diferencias internas que hay en el seno del Ejecutivo de coalición.

El escándalo fue notable al instante, ya que Podemos no cuenta con senadores en la Cámara. Por eso, Feijóo matizó al instante: "Los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. ¿Le parece bien?”. Sánchez se partía de risa.

El 'jet foil'

En una entrevista con Europa Press, el líder del PP quiso criticar a Sánchez por acudir a La Palma desde Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones, en el polémico avión Falcon destinado a los jefes del Ejecutivo.

"Yo no voy a utilizar el Falcon para hacer un solo acto político de mi partido. Si estoy en Lanzarote, puedo cogerme un jet-foil para ir a otra isla. No necesito que venga a buscarme el Falcon de Madrid”, agregó.

Unas palabras que chirriaron de lo lindo en Canarias donde no daban crédito al desconocimiento del transporte canario que tiene el líder del PP y aspirante a presidente del Gobierno.

Porque, como recordaron medios locales, el jet-foil, la embarcación de alta velocidad que revolucionó el transporte entre islas en los años 80, dejó de operar en Canarias en julio de 2005. Es decir, hace 17 años.

Pero para colmo de males, nunca existió una conexión entre Lanzarote y La Palma en jet-foil.

La verdad, la mentira y lo que merece la pena

En otro momento más propio de Rajoy, durante un mitin en Málaga Feijóo dejó esta perla:

“Las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad”.

Polémica por la puesta de sol en Granada

Le salió más caro este otro mitin en Granada, en plena campaña de las andaluzas, en la que Feijóo hizo esta alusión a la puesta de sol junto a la Alhambra:

“El presidente de los EEUU hace más de 20 años estuvo aquí, el presidente Clinton, y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. Yo no voy a discutir con Bill Clinton, porque Bill Clinton nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Pero le puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo, no solamente de España”.

Además de quienes no entendían cómo Feijóo pretendía conquistar a nadie en Granada con esta aseveración, al líder del PP le costó el insulto del presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, que en un alarde de moderación le llamó “tontopollas” en Twitter.

estoy en un cluster de la cerámica, respeto, zaplana.

Se niega a contestar por "respeto" a la cerámica

Otro momento notable se produjo en un acto en la Comunidad Valenciana, donde le preguntaron por la imputación del expresidente del PP valenciano y exministro Eduardo Zaplana, imputado por el caso Erial por organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.

Su respuesta provocó numerosas críticas:

"Comprenderá usted que después de contestar las preguntas de todos los periodistas, no tenga usted ningún problema que el Partido Popular de Valencia le puede contestar a usted de forma sobrada al respecto. Pero estoy en un clúster de la cerámica y del esmalte, creo que me debo a intentar mantener el respeto a la cerámica y al esmalte de Castellón y e Valencia. Muchas gracias"