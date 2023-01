Feijóo, sobre el crimen de Algeciras: “No verá a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves la muerte de un sacristán de Algeciras (Cádiz) a manos de un joven de 25 años llamado Yasine Kanjaa. Según la investigación, el hombre habría acabado con su vida con un machete y gritando "Alá es grande". El magistrado Joaquín Gadea relaciona este ataque con el “salafismo yihadista”.

Todos los partidos políticos han condenado este cruel crimen, que ha dejado además varias personas heridas después de que Yasine entrara en dos iglesias muy próximas entre sí y atemorizara a los feligreses con el machete de grandes dimensiones que portaba.

Unos policías custodian el cuerpo de Diego Valencia, asesinado en Algeciras en la noche del miércoles. AFP via Getty Images

Feijóo, invitado a un almuerzo en el Círculo Ecuestre en Barcelona ve "lamentable" lo ocurrido y ha recordado la “existencia” del “terrorismo islámico”. Para un país en la situación geográfica en la que estamos nosotros es evidente que tiene que tratarse con mucho rigor y con una visión de Estado (...) Debemos conocer si hay cédulas o no, si actuó en solitario o no, si hay más sospechosos y ser prudentes”, ha dicho.

Para Feijóo, el terrorismo islámico "es un problema de toda la sociedad europea y debemos actuar de forma unida”. Y ha defendido que los cristianos y católicos no asesinan a otras personas por sus creencias religiosas. “Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y, sin embargo, nosotros, desde hace muchos siglos no verá a un católico, a un cristiano, matar en nombre de su religión o de sus creencias y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Por último, ha criticado que ni el presidente del Gobierno ni el Ministerio del Interior hayan ofrecido información sobre este suceso al principal partido de la oposición.

Reta a Sánchez a que gobierne en España la lista más votada

En el mismo almuerzo, el presidente del PP ha retado a Pedro Sánchez a dejarle gobernar si su partido gana las elecciones generales. "Yo me comprometo y le hago la propuesta a Pedro Sánchez de que si no gano las elecciones, no merezco ser presidente del Gobierno. Y espero que, recíprocamente para jugar con el mismo reglamento, Pedro Sánchez diga que, si no es la fuerza más votada, dejará gobernar al que gane las elecciones", ha subrayado en el transcurso del coloquio.

De igual manera, ha reafirmado su propuesta de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos tras las municipales de mayo. Una medida que recoge dentro de las sesenta propuestas que Feijóo presentó hace sólo dos días en Cádiz y que servirán desde su punto de vista para una mayor "calidad institucional y regeneración democrática".