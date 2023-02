Feijóo admite que se equivocó con su frase sobre el atentado de Algeciras

"Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y, sin embargo, nosotros, desde hace muchos siglos no verá a un católico, a un cristiano, matar en nombre de su religión o de sus creencias y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen".

Estas palabras, pronunciadas el pasado viernes por Alberto Núñez Feijóo durante una intervención en el Círculo Ecuestre de Barcelona sobre el atentado en Algeciras en el que un joven marroquí asesinó un religioso e hirió a otro, le costaron duras críticas al líder del PP durante el fin de semana.

Declaraciones polémicas por las que ha sido cuestionado este miércoles en el programa Más de Uno de Onda Cero, presentado por Carlos Alsina, donde una de las colaboradoras ha querido saber por qué habló de un "nosotros" y por qué afirmó que los católicos no mataban "en nombre de su religión o de sus creencias".

Tras sonreírse, Feijóo ha reconocido que se equivocó:

"No le oculto que no fueron las mejores declaraciones de mi vida. Lo que sí intenté decir y lo dije en cuanto llegué a Madrid, porque vi que no había tenido una expresión correcta entre nosotros y ellos, fue reiterar lo que pienso, que las religiones no son culpables de nada. Esto no es un problema de religión, es un problema de fanatismo".

Después, ha proseguido: "Ni los musulmanes, ni los católicos, ni los protestantes o los ortodoxos son culpables de que una persona, en nombre de una religión, atente contra la vida de los demás".

Feijóo ha defendido que "hay un problema con el integrismo yihadista en el mundo, en España, en Europa, en EEUU". "Pero, insisto, si esas palabras no fueron afortunadas, no lo fueron, y por eso tuve que concretarlas porque, cuando uno no acierta plenamente lo que tiene que hacer es rectificar".