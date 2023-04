¿Intencionado? El detalle en esta imagen de Yolanda Díaz con Évole que no parece casual

La entrevista este domingo de Jordi Évole a Yolanda Díaz en LaSexta sumó 1.430.000 espectadores y un 10,2% de share, un dato que muestra el gran interés que suscitó la primera gran charla de la vicepresidenta segunda del Gobierno ante las cámaras después de anunciar su candidatura a las elecciones generales con Sumar.

Casi toda la entrevista giró en torno a las difíciles negociaciones con Podemos para forjar una alianza electoral e ir juntos a las elecciones. De hecho, la ministra de Trabajo recriminó a la formación morada su actitud dado que si piden la "unidad a torta limpia", el "electorado" termina "deprimido" y luego "da igual que te des la mano". "Si uno no quiere, dos no acuerdan", dijo Yolanda Díaz.

Para la ministra, las primarias abiertas a la ciudadanía no son el problema con Podemos, al estar convencida de que aunque hubieran firmado un compromiso al respecto no estarían dentro de Sumar. ¿Tú te crees que si le firmamos un documento a la secretaria general de Podemos diciendo esto están dentro de Sumar? Te digo yo que no. Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa", ha subrayado, asegurando que esta situación le genera "tristeza".

Pablo Iglesias fue el protagonista ausente de la entrevista. De él, Díaz critica que todavía tenga una presencia "agudizada" en la toma de de decisiones de Podemos y que se sintió "muy enfadada" con él cuando le designó "a dedo" como candidata en marzo de 2021. "Sabe muy bien que lo pasé muy mal", ha ahondado para indicar que el propio Iglesias le dijo, sin conotaciones negativas, 'te voy a joder la vida'.

Pero aunque Iglesias no estaba en la entrevista para encajar los duros golpes, algunos espectadores creyeron ver un guiño del programa al exlíder de Podemos. En algunas de las escenas del programa se podía ver al fondo un jarrón chino de color blanco y detalles azules. Un elemento decorativo que podría encerrar un mensaje simbólico, dado que muchos analistas consideran que Iglesias se ha convertido en un jarrón chino dentro de Podemos por ser determinante en las decisiones de la formación pese a estar, supuestamente, fuera de la política.

La última en referirse a él como "jarrón chino" fue Elizabeth Duval este domingo en una entrevista en El HuffPost: "Me gustaría que Ione Belarra adoptara un mayor papel y que la línea política de Podemos no fuera marcada en 'El Ágora' de Hora 25 (SER) o en el Canal Red de Iglesias. Hay que saber legar y delegar. No convertirse en un jarrón chino y dejar que florezcan nuevos dirigentes. A Pablo Iglesias le cuesta ceder el bastón de mando. Y para una figura política tan importante y que ha marcado tanto, a mí me parece una pena. Buena parte de la tendencia actual hacia la bunkerización de Podemos se explica por Pablo Iglesias".