Yolanda Díaz le echa la bronca a Podemos: "Hubo una única reunión, se levantaron y no volvieron"

Un día después de que Pablo Iglesias tendiese la mano a Yolanda Díaz en el marco de la 'Fiesta de la Primavera' de Podemos celebrada en Zaragoza.y volviese a reclamar la unidad pese a "los insultos, los ninguneos y los desprecios", la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y candidata por Sumar para ocupar la Moncloa ha acudido al programa de Jordi Évole, Lo de Évole, para hablar del enfrentamiento que divide a ambas formaciones de cara a acudir juntas en las próximas elecciones generales.

Yolanda Díaz ha culpado a Podemos de no querer llegar a un acuerdo y acusa a la formación morada que lidera Ione Belarra de poner la celebración de primarias como una excusa para no unirse a la plataforma Sumar: "¿Tú te crees que si le firmamos un documento a la secretaria general de Podemos diciendo esto están dentro de Sumar? Te digo yo que no", ha afirmado la líder de Sumar, que se ha preocupado bastante en dejar claro que dos personas llegan a un acuerdo cuando quieren hacerlo: "¿Sabes cuándo se llega a acuerdos? Cuando se quiere llegar a acuerdos", ha zanjado.

La vicepresidenta del Gobierno ha revelado también que los equipos de Sumar y Podemos celebraron una única reunión para conocer las propuestas de ambas formaciones, acercar posturas e intentar sumarlos a la plataforma. "Hubo una única reunión un lunes con Podemos, se levantaron de la mesa y no volvieron a ella", ha comentado Yolanda Díaz antes de insistir que los dos partidos llegarán a un entendimiento, pero "las cosas serias no se discuten así".

Díaz ha recriminado a Podemos que pidan la unidad "a torta limpia" porque el electorado "acaba deprimido". Respecto a la celebración de primarias, la líder de Sumar ha vuelto a insistir en que su formación harán unas, abiertas a la ciudadanía. "Quien quiera presentarse, puede hacerlo. No es lo mismo que hacerlo en un despacho, pactarlo conmigo y dirigirlas", ha añadido.

"Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa", ha subrayado la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, que ha evidenciado su distanciamiento con Podemos.

Pablo Iglesias, "está hecho un cascarrabias"

La entrevista de Yolanda Díaz en Lo de Évole ha tenido otro protagonista: Pablo Iglesias. Quien, para sorpresa de la vicepresidenta del Gobierno, el que fuera secretario general de Podemos tiene una influencia "agudizada" sobre la formación que abandonó después de la derrota electoral en las elecciones en Madrid.

Díaz ha asegurado que no tiene ninguna pelea con Pablo Iglesias, del que ha dicho que ha aguantado lo que nadie en democracia tanto por los escraches realizados en su vivienda como por todas las falsedades que se han vertido contra él y su pareja, Irene Montero. "El odio que se ha vertido contra ellos, intolerable en democracia", ha indicado.

Pese a ello, Yolanda Díaz ha hablado sobre el tuit publicado por Pablo Iglesias en el que criticaba a los que "se ponen de perfil" cuando se estaba machando a Irene Montero. Díaz, que dijo sentirse aludida y molesta por el contenido de ese mensaje, ha confesado que en su momento ya le dijo al exvicepresidente "que está hecho un cascarrabias, está enfadado todo el tiempo... creo que no se hace política en negativo".

"Pedro Sánchez es machista"

En otro punto de la entrevista de Jordi Évole, al preguntarle por actitudes machistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz ha asegurado que hay "machismo por todos los sitios" y que la forma de hacer política del jefe del Ejecutivo es "masculina". "No me gusta nada. Me siento muy ajena a esa manera de hacer política", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que Sánchez es "machista, igual que lo son casi todos", aunque ha dejado clara la admiración y respeto que siente por el que considera "un gran político" al que han minusvalorado, incluso en su propio partido.

Preguntada también por quien es más "killer", si Sánchez o Pablo Iglesias, Díaz ha aseverado que en ese sentido "los dos se entienden bien", recordando que ha tenido discordancias con ellos en diversos posicionamientos.