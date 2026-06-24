Nuevo revés para Ayuso: el TC anula la tramitación de la reforma de Telemadrid por vulnerar derechos parlamentarios

Nuevo revés para Ayuso. El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid al considerar que la tramitación de la segunda reforma de la Ley de Telemadrid, aprobada en 2022, vulneró sus derechos parlamentarios.

La decisión llega tras estimar el recurso de amparo presentado por el grupo socialista contra el procedimiento utilizado para sacar adelante la modificación legislativa. Según el alto tribunal, la Mesa de la Asamblea, donde el Partido Popular cuenta con mayoría, optó por una tramitación en lectura única que impidió a los diputados presentar enmiendas al texto.

En la sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, el Constitucional recuerda que la lectura única es un mecanismo excepcional y que, en este caso, no concurrían las circunstancias necesarias para justificar su uso. El tribunal considera que este procedimiento provocó la pérdida del derecho de enmienda, una herramienta que define como esencial para garantizar el pluralismo político y el correcto funcionamiento democrático de la actividad legislativa.

Por tanto, el Constitucional dictamina la nulidad de los acuerdos de la Mesa y del Pleno de la Cámara, aunque no procede realizar ningún procedimiento ni deducir efecto alguno del fallo sobre la constitucionalidad de la ley aprobada, ni tampoco del Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea.

Segunda sentencia sobre la misma cuestión

Esta es la segunda vez que el tribunal esgrime una sentencia similar, ya que el pasado marzo también declaró nulo el acuerdo de la Mesa y el Pleno de la Asamblea madrileña de tramitar por lectura única la reforma de Telemadrid acometida en 2021. Aquella reforma, aprobada en julio de 2021, cambió el método de elección de los máximos responsables de Telemadrid y relevó a la antigua dirección.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha declarado que "no hay nada nuevo" en la sentencia. "Es la misma que ya se produjo en una versión anterior", ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín ha recordado que el reglamento impugnado por el Constitucional fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y ha puntualizado que ya ha sido reformado para permitir la incorporación de enmiendas también en procesos de lectura única.