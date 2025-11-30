Hay quien está compartiendo este rótulo que ha puesto Telemadrid durante la manifestación del PP

El PP ha vuelto a salir a la calle este domingo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí, parece el día de la marmota, pero no lo es. Se trata de la séptima movilización contra el Ejecutivo. Esta vez, tras el ingreso en prisión preventiva del exministro, José Luis Ábalos.

Además de los mensajes que algunos mandatarios como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han lanzado contra Sánchez, también ha habido una anécdota mayor.

Ya sea por el frío, por el poco margen desde que Alberto Núñez Feijóo anunció el pasado jueves la movilización en el Templo de Debod, la afluencia de pública ha sido mucho menor que la del pasado mes de junio.

En concreto, según Génova ha cifrado la asistencia en unas 15.000 personas frente a los 8.000 de la Delegación del Gobierno. Una cifra que es muy menor si se compara con las casi 50.000 personas que se concentraron el pasado mes de junio en Plaza de España en la última concentración.

Pero lo que ha generado algún que otro comentario en redes ha sido el rótulo que Telemadrid ha emitido, cuando ya se habían confirmado los datos de la gente concentrada y, por casualidad, llegaba el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La cadena pública madrileña había puesto un rótulo en el que aseguraba que "cientos de personas se concentran en el Templo de Debod". Algo que ha servido para alguno que otro para criticar que el PP ha perdido manifestantes entre la última movilización y la de este domingo.

"Esa ‘movilización masiva del pueblo español contra el Gobierno’ que pedía el PP se ha quedado en un ‘cientos de personas’. Y lo dice Telemadrid. El pinchazo es importante", ha asegurado uno de los usuarios en la red social X.