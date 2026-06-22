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Ayuso arremete contra Sánchez tras conocer la sentencia del Supremo a Ábalos y pide elecciones: "¿No es suficiente?"
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Ayuso arremete contra Sánchez tras conocer la sentencia del Supremo a Ábalos y pide elecciones: "¿No es suficiente?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en hacerse eco de la sentencia que ha interpuesto la Sala de lo Penal al exministro de Organización del PSOE y al resto de implicados. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Europa Press via Getty Images

No se ha hecho esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido de las primeras en hacerse eco de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. 

"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…", ha introducido la presidenta autonómica a través de un post en X escasos minutos después de que la sentencia fuese comunicada vía oral a los implicados. 

"Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…", ha reseñado Ayuso argumentando, de nuevo, una estrecha relación entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos. Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid lanza una pregunta dirigida directamente al líder del Ejecutivo: "¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?".

La situación judicial que atraviesa el Gobierno que lidera Sánchez se intensificó la semana pasada, cunado empezó la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional en relación al caso Plus Ultra y con la causa paralela de las joyas encontradas en su despacho de Ferraz. 

Tras ello, el fin de semana, el juez peinado anunció la retirada de pasaporta a Begoña Gómez, mujer de Sánchez, este miércoles. Ahora, la sentencia esperada por 'el caso mascarillas' deja al Ejecutivo en la situación más delicada de la última legislatura.

Ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, comparecerá ante la ciudadanía a las 13:30 para exponer sus conclusiones y críticas ante una de las sentencias más severas a alguien que fuese miembro del Consejo de Ministros.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
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Redactor de Política en El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en elDiario.es, El Confidencial y Redacción Médica. Además de la actualidad política e informativa, ha cubierto efemérides como la DANA o la erupción del volcán de La Palma, realizado entrevistas a raperos o elaborado reportajes sociales, especialmente sobre migración y vivienda.

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