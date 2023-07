El primer gran tropiezo de Feijóo en campaña

Hay algo en lo que sí coinciden las dos principales formaciones políticas que concurren a las urnas el próximo domingo. En una serie de provincias, el último escaño baila y podría ir a parar a un bloque u a otro. Ocurre en circunscripciones de Andalucía o en Cataluña, por poner un ejemplo. Aunque, a partir de ahí, los diagnósticos difieren. Moncloa asegura que PSOE y Sumar están a menos de diez escaños de alcanzar al PP y Vox, por lo que todavía “hay partido” pese a la desmoralización en sus estructuras. Según Génova, si las provincias clave “caen” de su lado, tendrán asegurados los 160 escaños en el Congreso.

La mayoría absoluta del PP está descartada, según su sociólogo de cabecera, Narciso Michavila. Pero no rebasar los 160 representantes en la Cámara Baja, la nueva cifra mágica para Alberto Núñez Feijóo, como ya avanzó este diario. De alcanzarla, en su entorno creen que podrán parar los pies a Santiago Abascal y evitar su entrada en el Gobierno. “Estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo”, enfatizaron desde el entorno del líder gallego este mismo lunes, pese a los acuerdos con Vox en la Comunidad Valenciana o en Extremadura. “A mí no me parece que Vox sea un partido machista, xenófobo ni homófobo”, afirmó Carlos Mazón en una entrevista en OKdiario.

Feijóo se sabe favorito y su principal mensaje en esta última semana de campaña será el de concentrar el voto en torno al PP. “La clave es la lona que desplegamos el domingo”, según su equipo. En ella, se ven los colores morado, rojo, azul -en el centro-, naranja y verde. “Si quieres un presidente que gobierne para todos, vota Feijóo”, se puede leer. Y así lo explican en Génova: “Los votantes de cualquier partido tienen razones para votarnos. Por ejemplo, los de la izquierda, para que Vox no entre en el Gobierno; y los de la derecha, porque en el cara a cara Feijóo demostró que hace más daño a Sánchez en cinco minutos que Abascal en cinco años”.

Lona del PP en Castellana, 60 con un fondo con los colores de varias formaciones políticas. PP Europa Press

Según Génova, la tendencia electoral está consolidada. Esto es, todas las encuestas salvo el CIS dan al PP como claro ganador y otorgan al bloque con Vox la mayoría absoluta. Pero falta “el empujón final”. “No hay que generar miedo” y seguir arañando votos a izquierda y a derecha, según las fuentes consultadas. “La fórmula de Andalucía”, aunque Juanma Moreno sí logró la mayoría absoluta, después de una primera legislatura en la que gobernó con Ciudadanos pero no con Vox.

Moncloa niega que las cosas le vayan a ir tan bien al PP y, tras días de enorme zozobra, el PSOE trata de recomponerse. El tropiezo de Feijóo con las pensiones -dijo que el PP siempre las revalorizó conforme al IPC y después tuvo que matizar- animó a las filas socialistas, que se lanzaron a denunciar “las mentiras” del candidato popular. “Cuando Feijóo habla de economía, se confunde o miente”, enfatizaron las fuentes consultadas. Hasta Sánchez terció en la cuestión desde Bruselas, intentando erosionar la credibilidad del jefe de la oposición.

Los socialistas aspiran a obtener “un gran resultado” en Cataluña y a resistir en el resto de plazas clave, como la Comunidad Valenciana o Andalucía. Y creen que “algo ha cambiado” tras la aciaga semana pasada. “El mitin de Sánchez en Barcelona, los errores de Feijóo en economía y, el miércoles, el debate”, detallan las fuentes consultadas. Cierto es que en el PSOE dan una gran relevancia al último de los debates, en el que Feijóo dejará la silla vacía pero sí estarán el presidente, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

“El líder del PP ha delegado en Abascal. Por huir de la foto con él le ha dejado de portavoz en el debate de RTVE. Sánchez tiene todo el margen de mejora, de hablar de lo que ha hecho y de lo que queda por hacer. Y eso es lo que necesita nuestra gente, un chute de energía. Que no parezca que está todo perdido”, según el diagnóstico de un diputado socialista de la anterior legislatura, en conversación con este diario.

¿Pero y si se confirman los peores presagios y el PP gana con claridad, como apunta Michavila? En Moncloa y en Ferraz no quieren alimentar las hipótesis sobre el día después, como sí hacen algunas estructuras territoriales, que reclamarán cambios. José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en el gran referente del socialismo en esta campaña, incluso por encima del propio Sánchez, no hay día que no arengue a la bases. “Ahora toca remontar, tenemos toda esta semana, son muchos días… después, ya veremos qué pasa. Pero si el resultado es catastrófico, por debajo de los 100 escaños, entiendo que habrá que tomar decisiones”, en palabras del citado parlamentario.