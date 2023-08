Ronda de consultas del rey en directo previa a la investidura: Sánchez, Feijóo y Abascal con Felipe VI

El PNV dice que Sánchez deberá buscar un mínimo común denominador para lograr apoyos



El diputado del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi que si el PSOE quiere apoyos para una investidura de Pedro Sánchez, "deberá buscar un mínimo común denominador" entre los partidos que podrían respaldarle. Ha afirmado, además, que no hay ningún candidato que tenga el respaldo de su partido y ha insistido en que no apoyarán la investidura de Feijóo porque necesita el apoyo de Vox y no entrará en una combinación en la que participe esta formación.

​"Desde la constitución de la Mesa del Congreso no han movido ficha", ha explicado sobre la candidatura de Sánchez, asegurando que no han recibido ninguna llamada de los socialistas.