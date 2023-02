Rufián se ha dado cuenta de qué hace Pedro Sánchez cuando le critica: "Te mira y..."

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha contado qué es lo que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando alguien le critica a la cara.

Durante la emisión de La Fábrica, el programa de entrevistas que presenta, el político ha señalado: "Pedro Sánchez hace así. Te mira y, si le estás criticando, hace así".

Y, con el gesto, ha mostrado que mira hacia a otro lado, como al vacío. "Es como zoolander", ha apuntado el humorista Carlos Latre, el invitado que estaba allí.

"Sí, es... no mira... Como diciendo... Pringado. Es este rollo", ha aclarado Rufián.

Durante ese mismo programa, Latre habla del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien asegura que una de las cosas que más le sorprendió fue que los gestos no los acompasaba con el discurso que iba pronunciando.

"Zapatero al principio era completamente neutro. Me encantó cuando lo observé. Me dio la sensación de que, como no sabía expresarse demasiado bien en público, él tenía una serie de movimientos y gesticulaciones estudiadas que no coincidían con su discurso", asegura Latre, que explica que "los gestos iban con retraso con la forma de hablar".

El humorista también reconoce que los políticos y personajes de antes daban más juego que los actuales. "Les falta chicha", describe. Latre destaca las figuras de Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, Pedro Ruiz o hasta el hombre del tiempo. "Eran un filón", añade.