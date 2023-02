Carlos Latre destaca un detalle de lo que hace Zapatero al hablar

El humorista Carlos Latre ha sido entrevistado por Gabriel Rufián en su programa La Fábrica, que se emite los viernes en 8TVCat y en YouTube.

En un adelanto publicado en Twitter, se puede ver como habla de algunos políticos como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Del socialista asegura que una de las cosas que más le sorprendió fue que los gestos no los acompasaba con el discurso que iba pronunciando.

"Zapatero al principio era completamente neutro. Me encantó cuando lo observé. Me dio la sensación de que, como no sabía expresarse demasiado bien en público, él tenía una serie de movimientos y gesticulaciones estudiadas que no coincidían con su discurso", asegura Latre, que explica que "los gestos iban con retraso con la forma de hablar".

El humorista también reconoce que los políticos y personajes de antes daban más juego que los actuales. "Les falta chicha", describe. Latre destaca las figuras de Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, Pedro Ruiz o hasta el hombre del tiempo. "Eran un filón", añade.

"En cambio ahora hay menos personajes a imitar", concluye el cómico.