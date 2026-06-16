5.000 kilómetros sin repostar: un finlandés navega desde su país hasta Ibiza en un barco solar que él mismo construyó en un cobertizo

Navega desde Finlandia hasta Ibiza con un barco solar construido por él mismo

Un inventor finlandés y creador de contenido, Lukas Sjöman, ha viajado desde su país hasta Ibiza en una embarcación de fabricación propia. En total han sido 5.700 kilómetros a bordo de un yate solar al que ha bautizado como Helios 11.

La proeza es mayor si se tiene en cuenta que no ha utilizado combustible. El Helios 11 funciona con paneles solares y baterías, por lo que la huella ecológica del viaje es muy limitada en comparación con otras embarcaciones.

Sjöman tardó alrededor de 200 días en construir el pequeño barco. Lo hizo con materiales como madera contrachapada y fibra de vidrio.

El recorrido comenzó en invierno y le ha llevado por lugares por Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. Ha transitado por canales y ríos antes de llegar al Mediterráneo.

El inventor asegura que las condiciones fueron difíciles, sobre todo por la poca luz solar en el norte, lo que le obligó a reducir velocidad o usar una vela auxiliar.

El viaje presentó otros problemas. Por ejemplo, en España robaron el bote auxiliar. Sjöman tuvo que fabricar otro de manera improvisada.

Lo importante es que ha conseguido completar el recorrido sin repostar ni una sola vez. Su objetivo era demostrar que se puede viajar de una manera más eficiente y amigable con el medio ambiente. Ahora planea construir un barco solar aún mayor para navegar por océanos abiertos.

Así funciona el yate Helios 11

La embarcación se alimenta únicamente de energía solar. Para ello utiliza una serie de sistemas que le permiten navegar sin necesidad de repostaje.

Para empezar, lleva un conjunto de paneles solares en el techo que aportan alrededor de 6 kW de potencia. Sirven para captar la energía del sol durante todo el día. La electricidad generada se almacena en baterías de 48 voltios, esto es útil para que el yate continúe navegando durante la noche.

También es importante el motor eléctrico, que está alimentado por las baterías. El yate también dispone de una vela auxiliar que se usa cuando falta energía solar o para ahorrar batería.

Si hace sol, el Helios 11 puede recorrer hasta 270 kilómetros al día. Si hace mal tiempo la autonomía baja a 70 kilómetros diarios.