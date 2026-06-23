Dos millones de abejas se escapan al volcar el camión que transportaba sus colmenas: las autoridades piden a los vecinos que no salgan de casa

El pasado domingo, cerca de la localidad estadounidense de Mauriceville, en el estado de Texas, un camión que transportaba colmenas de abejas volcó. Como consecuencia del accidente, se escaparon nada más y nada menos que dos millones de abejas.

Las autoridades han pedido a los vecinos de la zona que no salgan de sus domicilios para evitar tener problemas con la gran cantidad de insectos que han sido liberados debido al vuelco del vehículo.

En concreto, los servicios de emergencia locales del condado de Orange anunciaron lo siguiente: "A todos los que vivan en la zona (afectada), por favor, permanezcan en sus casas. Un camión de 18 ruedas que transportaba colmenas ha volcado y hay una gran cantidad de abejas en la zona".

Tal y como informa el medio de comunicación británico The Guardian, al lugar de los hechos se acercaron apicultores. Los mismos, ataviados con ropa protectora blanca, trabajaron rodeados de enormes nubes de abejas. Buena parte de los insectos se aferraron a los árboles que se encontraban junto a la carretera.

Los servicios de emergencia del condado de Orange han informado de que los apicultores locales han trasladado las abejas a unos camiones que llevarán a los insectos hasta una granja apícola. "Los equipos están trasladando de forma segura las colmenas a camiones de transporte, que las llevarán a una granja apícola local", detallaron.

No obstante, los servicios de emergencia han subrayado que se debe seguir manteniendo la precaución, ya que hay abejas que podrían seguir libres: "Se sigue recomendando a los residentes de la zona más cercana que actúen con precaución".

No es el primer suceso de este tipo que ha tenido lugar en EEUU en los últimos tiempos. En el mes de marzo, acabaron en la carretera más de 18.100 kilos de tofu extrafirme en el estado de Misuri.