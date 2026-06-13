"No podía ni abrir la ventana de la habitación": regresa de vacaciones y se encuentra en casa una colonia de abejas

Sorpresa después de llegar de vacaciones. El miércoles pasado Dard des Villes, una empresa francesa para controlar plagas, intervino en el barrio de Montagne Verte de Estrasburgo para exterminar una colonia de abejas que se había instalado en el borde exterior de la ventana de un dormitorio. Según ha podido confirmar Actu.fr, la colmena se situaba en el tercer piso de un edificio.

"La situación era particularmente difícil para la inquilina porque, en plena ola de calor, ya no podía abrir la ventana sin arriesgarse a que las abejas entraran en la habitación", declaró Faruk Eryilmaz, gerente de la empresa y encargada del caso. "La clienta estaba de vacaciones cuando se instaló la colonia, por lo que no se había dado cuenta de que las abejas habían empezado a construir panales de cera allí", lamenta.

Según cuenta, esta situación se debe principalmente a la época de enjambrazón de las abejas, que se suele extender de marzo a finales de mayo, "incluso principios de junio", como ha ocurrido en esta ocasión. Durante este periodo, parte de la colonia abandona su colmena con la reina para buscar un nuevo emplazamiento. Y, en este caso, se han asentado en la ventana de la joven francesa.

Los lugares preferidos por estos insectos: "una cavida, una chimenea, una contraventana, un tejado, un marco de ventana u otro espacio protegido". Tampoco ayuda que los paneles se construyen con "extrema rapidez", según la profesional.

"En condiciones favorables, las abejas pueden construir varios panales en tan solo unos días. En una semana de ausencia, una colonia ya puede haber completado una parte importante de su instalación", agrega.

Las abejas fueron protegidas

Según apuntan los responsables de la operación en declaraciones al medio de comunicación, se pudo lograr preservar la colonia y "trasladarla a una colmena adecuada".

"Contrariamente a la creencia popular, es muy raro, si no prácticamente imposible, que una colonia sobreviva a largo plazo en este tipo de entorno, completamente expuesto a la intemperie", asegura Eryilmaz. "Lo mejor es trasladarlas a un entorno adecuado para su desarrollo", continúa.

¿Qué hacer si me pasa a mí?

En el caso de que ocurra esto en un hogar, es importante no intentar solucionar el problema por cuenta ajena. La profesional, explica en sus declaraciones que, "sobre todo", "no se debe rociar la colonia con agua, insecticidas ni ningún otro producto, ni intentar ahuyentarla con humo. Estos métodos son ineficaces, pueden provocar agresividad en las abejas y suponen un riesgo real tanto para los habitantes de la vivienda como para el vecindario".

"Si te encuentras ante una situación así, lo mejor es contactar con un apicultor o un profesional competente para obtener asesoramiento adaptado a la situación", termina.