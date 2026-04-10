Una niña de tres años llevaba semanas diciendo que en su casa había "monstruos" y un apicultor descubre la siniestra verdad: "Había más de 70.000 abejas entre las paredes"

Lo que comenzó como un miedo infantil aparentemente común acabó destapando una situación tan insólita como inquietante. Una niña de tres años llevaba semanas asegurando que en su habitación había "monstruos", pero la explicación no estaba en su imaginación ni en películas como Monsters Inc., sino en algo mucho más real: decenas de miles de abejas ocultas dentro de las paredes de su casa.

La historia arranca en otoño de 2023, cuando la pequeña empezó a tener problemas para dormir. Sus padres restaron importancia a sus temores, interpretándolos como parte de una fase normal o influenciados por contenidos infantiles. Incluso improvisaron soluciones simbólicas —como un "ahuyentador de monstruos"— para tranquilizarla. Pero el miedo persistía, acompañado de un detalle que en ese momento pasó desapercibido: un zumbido constante procedente de las paredes.

Un problema invisible que nadie supo ver

Durante meses, la situación no hizo más que repetirse. La niña volvía una y otra vez a la habitación de sus padres, incapaz de descansar. Mientras tanto, fuera de su vista, el problema crecía literalmente entre los muros de la vivienda.

No fue hasta febrero cuando apareció la primera pista clara: un enjambre de abejas cerca de una rejilla en el ático. Aun así, dos inspecciones profesionales iniciales descartaron cualquier anomalía grave. Este detalle introduce una reflexión inevitable: incluso los expertos pueden pasar por alto problemas cuando no se manifiestan de forma evidente.

El giro llegó con un tercer apicultor, que decidió ir más allá de lo superficial. Al rastrear con una cámara térmica no solo el suelo, sino también las paredes, descubrió algo inesperado: una enorme concentración de calor con forma definida. Detrás de esa imagen había una colmena gigantesca instalada dentro de la estructura de la casa.

Más de 70.000 abejas viviendo dentro de la pared

Lo que encontraron superaba cualquier previsión. Las abejas habían accedido por una pequeña abertura en una ventana y, con el tiempo, habían construido un nido de dimensiones extraordinarias en el interior de la pared de la habitación infantil.

La intervención fue caótica y, por momentos, casi cinematográfica. Al abrir la pared, miles de abejas salieron en masa, obligando a tomar medidas de emergencia. Solo en la primera intervención se retiraron unas 40.000, junto con decenas de kilos de panal. En las semanas siguientes, nuevas extracciones elevaron la cifra total por encima de las 70.000.

El proceso fue largo, costoso y técnicamente complejo. No bastaba con retirar las abejas visibles: había que eliminar restos de miel, sellar accesos y evitar que otras colonias se sintieran atraídas por el olor.

Cuando la intuición infantil acierta

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la niña, en cierto modo, tenía razón desde el principio. No eran monstruos, pero sí una presencia real, constante y ruidosa que alteraba su entorno.

Este tipo de situaciones invita a replantear cómo los adultos interpretan los miedos infantiles. A menudo se tiende a descartarlos como fantasías, cuando en ocasiones pueden estar vinculados a estímulos reales que los niños no saben explicar con precisión.

En este caso, el zumbido —más intenso durante la noche, cuando la actividad de la colmena aumentaba— encajaba perfectamente con los momentos en los que la menor manifestaba más angustia.

Un problema caro y difícil de prevenir

Más allá de lo anecdótico, el incidente tuvo consecuencias económicas importantes. La reparación de los daños estructurales y la eliminación completa de la colmena supusieron un coste elevado, además de no estar cubierto por el seguro.

Aquí aparece otro elemento relevante: muchas pólizas consideran este tipo de situaciones como evitables, aunque expertos señalen que casos así son extremadamente raros. Es decir, el propietario asume el impacto incluso cuando el problema es prácticamente imprevisible.

Entre el susto y la lección ambiental

Curiosamente, la historia también deja un matiz positivo. Las abejas, lejos de ser simplemente una amenaza, son una especie clave para los ecosistemas y se encuentran en declive en muchas regiones. El apicultor encargado del caso trasladó la colonia a un entorno controlado, contribuyendo a su conservación.

Este contraste resume bien la paradoja: un problema grave a nivel doméstico puede ser, al mismo tiempo, una oportunidad para preservar una especie esencial.

Hoy, la casa ha vuelto a la normalidad, aunque no del todo. La niña ya no quiere dormir en aquella habitación, y sus padres reconocen que, de vez en cuando, siguen comprobando las paredes por si acaso.

Porque después de convivir —sin saberlo— con decenas de miles de abejas dentro de casa, es difícil volver a escuchar un simple zumbido con total tranquilidad.