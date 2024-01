Este mago español enloquece al público de un show de EEUU con uno de los trucos de cartas más locos

'Fool Us' ('Engáñanos') es un programa estadounidense protagonizado por dos magos famosos de ese país: Penn y Teller. En este show, que se graba en su teatro personal en Las Vegas, otros magos de renombre de todo el mundo les hacen una visita para hacer un número de magia ante ellos e intentar que no descubran cuál es el truco. Si Penn y Teller son engañados, el mago invitado consigue un trofeo además de ver su fama aumentada a nivel internacional por ganarse el respeto de estos dos artistas.

Pues bien, un detalle curioso de 'Fool Us' es que Penn y Teller, a lo largo de las numerosas temporadas, han forjado una relación amor/odio con los magos españoles. Y es que los magos de nuestro país tienen la "costumbre" de engañar constantemente a Penn y Teller y dejarlos totalmente confundidos y anonadados. Por ejemplo, el mítico Jandro, que en España empezó a forjar su reconocimiento mediático gracias a 'El Hormiguero', ya ha conseguido engañar a Penn y Teller en un sinfín de ocasiones.

En uno de los programas más recientes de 'Fool Us', se ha dejado caer otro mago español, Adrían Vega. No es la primera vez que asombra a la audiencia estadounidense; en 2015 apareció en 'The Supernaturalist', un programa de magia dirigido por el polémico Criss Angel. Más allá de Las Vegas, también ha actuado en Chicago, Londres, Berlin, París, Los Ángeles...

Su número de magia con cartas es uno de los más alocados que se ha podido ver en la trayectoria de 'Fool Us'. No queremos destriparte la sorpresa, preferimos que te deleites con el vídeo de su actuación. Pero te adelantamos que el nivel de locura va subiendo y subiendo hasta un gran final relacionado con una caja de pastillas.

La mala noticia es que pese a que se gana el cariño y el asombro del público, Vega no consigue engañar a Penn y Teller. En su veredicto, estos nunca dicen abiertamente cuál es el truco por respeto a los magos invitados, pero hablan en código para dejar entrever al artista que saben cuál es la realidad detrás de la ilusión. No obstante, los dos magos estadounidenses felicitan a Adrián Vega por saber combinar lo "inevitable" con lo "sorprendente". Y también dedican algunas palabras a los magos en español en general:

"Como ya sabrás, tenemos una relación de amor/odio con los magos españoles, y estamos empezando a entender cómo pensáis. Sois los mejores magos del mundo, pero esta vez no nos has engañado. Estamos seguros por eso que a la próxima lo conseguirás".