Soy técnico nutricionista y estos son los alimentos permitidos durante el picoteo 

Si hay un hábito al que nos cuesta renunciar, ése es el famoso picoteo. De hecho, se ha convertido en algo tan arraigado en la cultura española que existe el concepto de "hora del aperitivo".

Según la Real Academia Española la conducta de picar o picotear no es más que tomar una ligera porción de un alimento o cosa comestible. Sin embargo, Ana Luzón, técnica en nutrición, considera que este acto “es lo que más puede interferir a la hora de llevar una alimentación nutritiva y acorde a nuestras necesidades”.

Como explica, “por lo general, picamos entre comidas principales, normalmente porque no se está comiendo suficiente, ya sea en cantidad o en nutrientes. Pero ese mismo picoteo puede hacer que no lleguemos con suficiente hambre a la comida principal, con lo que se come menos y muy probablemente teniendo más en cuenta la apetencia que las necesidades, es decir, tomando peores decisiones”, aclara la nutricionista. Aunque la cultura de dieta nos ha hecho creer que es mejor llegar sin hambre a las comidas, en opinión de Luzón “comer con hambre es clave para comer mejor”.

Por otro lado, Luzón subraya que “el sistema digestivo necesita periodos de descanso. En esas horas en las que no tiene que hacer la digestión, las utiliza para realizar sus procesos de reparación” explica Ana Luzón. Es decir, este descanso es una forma de reiniciar el tránsito intestinal, la microbiota comensal y la absorción de los nutrientes. Por lo que, “estar picando constantemente también perjudica a nuestro sistema digestivo” añade la experta.

Sin embargo, para muchas personas, tomar un picoteo a media mañana aporta nutrientes importantes para seguir adelante con la jornada. No obstante, “la industria alimentaria vende snacks pensando en sus intereses, no en nuestras necesidades, y en general estos snacks son calorías vacías o que no necesitamos, porque la vida sedentaria que llevamos no da para comer tanto” subraya Luzón. Aunque, asegura ser “partidaria de hacer 2 o 3 comidas al día donde se coma suficiente y se llegue a niveles adecuados de saciedad”.

Ahora bien, como dice Luzón “algunas personas por sus horarios o por su actividad y/o objetivos de ganancia de masa muscular, van a necesitar hacer alguna ingesta estratégica entre esas comidas principales”. En estos casos, “los alimentos más adecuados, como en el resto de comidas, serán aquellos que cubran nuestras necesidades, que nos aporten nutrientes, que nos aporten saciedad y que nos aporten energía de forma estable” señala la experta en nutrición.

“No creo que existan alimentos permitidos y prohibidos, ni alimentos que se deban evitar a toda costa, la flexibilidad es fundamental para llevar una alimentación saludable” advierte Luzón. Se trata, entonces, de una cuestión de distribución de los alimentos a lo largo del día, y de garantizar su apropiada porción y calidad. “Llevamos demasiados años moralizando la comida. Así que prioriza una alimentación nutritiva, que suponga el 80-90% de tu alimentación y date permiso incondicional para comer aquellos alimentos que sabes que no son nutritivos, que es muy distinto de comer lo que quieras cuando quieras, porque tampoco en nuestro día a día hacemos solo lo que nos apetece y cuando nos apetece”, sentencia Ana Luzón.