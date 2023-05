La previsión de la AEMET que pone en jaque las elecciones municipales y autonómicas

La DANA que lleva ya días golpeando con fuerza en gran parte de España no cesa. Y tampoco lo hará el resto de la semana. Las lluvias dominarán los últimos días de mayo en casi todo el país, sobre todo en el extremo sudeste peninsular.

También tendrán protagonismo este domingo 28 de mayo, cuando 35,1 millones de electores están llamados a las urnas en las elecciones municipales y autonómicas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado —aún con cierto "margen de incertidumbre"— de que continuará la "inestabilidad atmosférica en gran parte de la Península".

Durante la jornada electoral "se esperan cielos nubosos y nubosidad de evolución, con probables chubascos y tormentas en la Península y oeste de Baleares, que serán menos probables en el Ebro y nordeste", según la AEMET.

Además, las precipitaciones "podrán ser más intensas en el sur de la Comunidad Valenciana, sureste e interior de Galicia". Mientras, en el litoral de Galicia y del Cantábrico y en el oeste de Baleares no se descartan chubascos, aunque débiles y dispersos. En Canarias, por su parte, destacarán los cielos nubosos y probables chubascos en las islas centrales, pero tampoco se descartan del todo en las demás islas.

Cómo afecta a los comicios

Si finalmente llueve, "va a afectar", ha asegurado al medio La Verdad el politólogo y profesor de Ciencia Política de la UCAM Francisco Javier López Carvajal. "Si ya en algunas encuestas detectamos una abstención alta, si encima el clima no acompaña, eso hará que mucha gente prefiera quedarse en casa", ha agregado.

Carvajal, sin embargo, también avisa de que si la previsión fuera de un día soleado y caluroso "también estaría el temor de que la gente se fuera a pasar el día a la playa y no fuera a votar". "La gente que está movilizada, no va a dejar de votar porque esté lloviendo. Quizás puede influir en los indecisos. Si no lo tienen muy claro y encima llueve, más motivos para quedarse al final en su casa", ha añadido.

Mientras, el codirector del Cemop y profesor en la UMU Juan José García Escribano ha coincidido en al mismo medio que la lluvia puede animar a quedarse en casa, "sobre todo, a las personas todavía indecisas y a aquellos mayores que tienen más problemas de movilidad".