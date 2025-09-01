El actor de 'Juego de Tronos' Liam Cunningham habla sobre el pueblo de Gaza: "Si estuviésemos haciendo suficiente, esto ya habría acabado"

El actor irlandés Liam Cunningham, conocido por interpretar al caballero marinero Davos Seaworth en 'Juego de Tronos', se unió el domingo 31 de agosto a Greta Thunberg y a otros destacados activistas en Barcelona antes de la salida de la Flotilla Global Sumud.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos