El actor de 'Juego de Tronos' Liam Cunningham habla sobre el pueblo de Gaza: "Si estuviésemos haciendo suficiente, esto ya habría acabado"

El actor irlandés Liam Cunningham, conocido por interpretar al caballero marinero Davos Seaworth en 'Juego de Tronos', se unió el domingo 31 de agosto a Greta Thunberg y a otros destacados activistas en Barcelona antes de la salida de la Flotilla Global Sumud. 

Redacción HuffPost
