La playlist de la Navidad 2025: al pegadizo 'Burrito Sabanero' y a la diva del clásico mundial se ha unido el fenómeno viral de Niña Pastori

Es 25 de diciembre de 2025 y... "It's timeeeeee". Villancicos y canciones navideñas suenan en bucle y hasta el día de reyes esta será la banda sonora de nuestros días. La reina de la fiesta, como no podía ser de otra, sigue siendo Mariah Carey, que lleva 'breándonos' con su Christmastime y la icónica All I Want for Christmas Is You, la canción navideña más escuchada de todos los tiempos, desde el 1 de diciembre.

Por cierto, este año ha alcanzado más de 2.400 millones de reproducciones solo en Spotify... Esto se traduce en millones de dólares que van directamente a su bolsillo: según estimaciones de Forbes y The Economist, Carey ingresa casi 3 millones de dólares cada año con esta canción.

La diva de la Navidad corona la playlist navideña de nuestro país y también lo hace en las listas globales, donde apenas queda hueco entre los temas más escuchados para canciones que no mencionen en sus letras nieve, amor, nostalgia y buenos deseos, en las que suenan cascabeles, tintineos, y dulces y melódicas voces.

Aunque pudiera parecer que, según Spotify y Apple Music, en España no somos muy de música de Navidad porque que ningún tema se cuela en el top 10 de lo más escuchado en los últimos días, lo cierto es que nosotros contamos con gran tradición de villancicos —que sobre todo nos gusta disfrutar cantando a plena voz en reuniones familiares, zambomba y panderetas en mano— y con voces que brillan especialmente en estas fiestas. Edurne, Blas Cantó, Rosana, David Bisbal y Niña Pastori son algunos de los nombres patrios que están poniendo la banda sonora a las celebraciones con nuevas canciones o versiones de temas míticos. Ah, sin olvidar a Estopa que, además de dar las campanadas en RTVE, también se han imbuido de espíritu navideño grabando su primer villancico, Villa & Zico, una canción 100% Estopa.

Niña Pastori, la nueva reina de la Navidad

Pero en esto de los villancicos, los hermanos Muñoz han tenido que ceder el protagonismo a Niña Pastori. La cantaora gaditana está viviendo en sus carnes un fenómeno parecido al de David Bisbal y su Burrito Sabanero el año pasado. Palillos y Panderos, un tema fiel a sus raíces andaluzas que la Pastori lanzó en 2024 dentro de su álbum Feliz Navidad, se ha convertido en uno de los villancicos favoritos este año. Según Spotify, ocupa el cuarto lugar en la lista de canciones navideñas más escuchadas en España de 2025, por detrás de la mencionada All I Want For Christmas Is You, y también de Last Christmas, de Wham!, y Snowman, de SIA.

"Entre zambombas, palillos y panderos..." dice el pegadizo estribillo de la canción que se ha convertido en un boom gracias a TikTok: más de 26 millones de publicaciones en esta red social han usado este villancico y han recreado la coreografía, y muchas de ellas han sido utilizados por la artista en el videoclip que lanzó el pasado 21 de noviembre.

Son días de celebración y éxito para Niña Pastori, que además triunfa con su gira Navidad con Niña Pastori, igual que David Bisbal, nuestro Michael Bublé particular, que ha colgado el sold out en todos los espectáculos de su show navideño. La versión de El Burrito Sabanero del almeriense, con el que arrasó en 2024, es otro de los temas navideños más escuchados, aunque el cantante también ha colado en la playlist Todo es posible en Navidad y Navidad junto a ti, y estos temas sí que han sido compuestos por él.

Los clásicos nunca mueren

Aunque nos encanta la ola de nuevas canciones navideñas, el repertorio de villancicos clásicos que amenizan las navidades en nuestro país, con zambombas, panderetas, carracas y botella de anís marcando el ritmo, también ocupa un lugar destacado. Qué sería de nosotros sin Ya vienen los Reyes Magos, Arre Borriquito, La Marimorena, Noche de Paz e incluso el Adeste Fideles.

Según Spotify, en el top 10 también se cuelan temas míticos como Los Peces En El Río, además de un popurrí de villancicos populares interpretados por Raya Real, grupo de sevillanas y rumbas que es una institución de los clásicos contemporáneos en estas fechas.

Queda claro que en esta banda sonora conviven la nostalgia y la alegría, y ya sea con una botella de anís o con los mejores arreglos electrónicos, el mensaje sigue siendo el mismo: ¡Feliz Navidad!.

