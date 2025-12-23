La alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo se disputan el título de Ave del Año 2026

Elegir el ave del año es una iniciativa que la organización medioambiental SEO/BirdLife puso en marcha en 1988 para llamar la atención sobre la situación en la que se encuentran algunas especies de la avifauna española y sus hábitat, y reclamar las medidas necesarias para garantizar su futuro y el de sus ecosistemas.

Vencejo común, alzacola rojizo, aguilucho cenizo, avetoro común y treparriscos han sido las especies que han ostentado este título en los últimos cinco años.

En 2026 tres han sido las aves seleccionados por la Sociedad Española de Ornitología como candidatas y la elegida será la que reciba el mayor numero de votos. ¿Y quién puede votar? Hasta el 11 de enero, todo el mundo puede elegir su ave del año a través de la página web que SEO/BirdLife ha habilitado para ello.

Aquí repasamos los candidatos:

Alondra común

Ejemplar de alondra común (Alauda arvensis). Paul Sawer

Se trata de una especie propia de eriales, cultivos y praderas de montaña, y su población muestra un declive próximo al 20 % sólo entre 2014 y 2023.

Entre sus amenazas se encuentra la intensificación agrícola, la reforestación de terrenos marginales, la roturación de eriales o pastizales y la transformación de su hábitat en regadíos.

Cormorán moñudo

Un cormorán moñudo ('Phalacrocorax aristotelis'). Philippe Clément

s un ave marina que puede encontrarse en acantilados cantábricos, atlánticos y mediterráneos, y es una de las especies que mayor regresión ha experimentado en los últimos años.

Las principales amenazas que se ciernen sobre sus ejemplares son la sobrepesca sobre algunas de sus especies presa, la contaminación por hidrocarburos, las molestias por embarcaciones de recreo y los accidentes por enmalle en artes de pesca.

Jilguero europeo

Un ejemplar de jilguero europeo (Carduelis carduelis). dpa/picture alliance via Getty I

Es una especie común y extendida, sobre todo en el sur y el este de la Península Ibérica y también se ha detectado un declive, en este caso moderado, en sus poblaciones por la transformación progresiva de los paisajes agrarios tradicionales.

Su principal amenaza es que, por sus colores y su canto, es el ave más perseguida y trampeada, con miles de ejemplares muertos o enjaulados cada año. Además, sufre el uso abusivo de plaguicidas y herbicidas.