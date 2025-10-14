Programa Especial en Directo: ¿Es posible el acuerdo de paz en Gaza?
El proceso de paz en Gaza parece estar más cerca cada día: ¿será posible que la región logre la estabilidad y la paz deseada?. Periodistas en el terreno y analistas reflexionarán sobre este y otros temas, este análisis y otros temas en este programa en directo de EL PAÍS en colaboración con la Cadena SER y El Huffpost. El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronunció ayer un discurso ante el Parlamento israelí (Knesset) con motivo de la liberación de los rehenes israelíes y el alto el fuego entre Israel y Hamás. La milicia ha completado esta mañana la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja, mientras la liberación de presos palestinos es un hecho también. La comunidad internacional celebra el fin de la guerra de Israel en Gaza con temor y esperanza en el futuro.
