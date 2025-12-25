Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un estudiante español se va de intercambio a EEUU y la pregunta sobre España que le hace un compañero provoca que tenga intervenir hasta el profesor
"Ni siquiera sabía qué responder".

Un momento de la publicación de @zachary_abroad.TIKTOK / @zachary_abroad.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a 1 de enero de 2025 había 220.715 personas con nacionalidad española residentes en Estados Unidos. Pese a ese número elevado, el conocimiento que muchos estadounidenses tienen sobre España es más bien escaso.

Es muy popular la creencia de muchos de ellos de pensar que España está en México. Pero hay muchas otras ideas que tienen poco o nada que ver con la realidad.

Buen ejemplo de ello lo ha dado el usuario de TikTok @zachary_abroad., un estadounidense que ha recordado la escena que tuvo que vivir un compañero suyo que había llegado desde España a EEUU en un intercambio.

"En quinto grado tuvimos un estudiante de intercambio que vino de España. El profesor le hizo ponerse frente a la clase y presentarse y nos pidió que le hiciéramos preguntas sobre el país del que provenía", contextualiza el estadounidense.

¿Hay electricidad en España?

Zachary admite que jamás en su vida olvidará que uno de sus compañeros levantó la mano y le preguntó, "totalmente en serio": "¿Tienes electricidad en el sitio del que vienes?".

"No intentaban ser graciosos o hacer el tonto y este pobre estudiante de España ni siquiera sabía qué responder. Entonces el profesor tuvo que intervenir para decir algo como: 'Hay electricidad en otros lugares que no son Estados Unidos", recuerda el estadounidense.

"Después de eso, otro estudiante levantó la mano y preguntó: '¿Cómo de cerca está España de la selva amazónica?", añade el usuario. 

La publicación se ha llenado de respuestas irónicas de españoles. Por ejemplo, una persona dice: "Oh, espera, ¿tenéis escuelas en Estados Unidos?". "Tu país está lleno de tontos", dice otro.

"Adivina qué, hay muchos lugares en España que todavía no tienen electricidad, o en los que es extremadamente antieconómico tener electricidad en la propiedad", señala otro usuario.

