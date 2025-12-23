Gabriel Rufián escucha las críticas a Serrat y se posiciona con unas palabras que no admiten réplica

Joan Manuel Serrat es uno de los músicos más reconocidos y admirados de nuestro país. El catalán, autor de canciones emblemáticas como Mediterráneo o Cantares, ha sido galardonado por el Govern por su trayectoria artística y su "profundo compromiso cívico y humanista".

La administración que lidera Salvador Illa ha entregado la medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a Serrat, reconociéndole como figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal. Durante el acto, Serrat destacó su origen obrero, y dijo sentirse "profundamente agradecido al barrio y al país donde he nacido".

Las palabras del cantautor han levantado ampollas en Junts. Eso es, al menos, lo que se deduce del mensaje que Gabriel Rufián ha publicado en X. El líder de ERC ha sido contundente contra la formación política que dirige Carles Puigdemont, y ha salido en defensa de Joan Manuel Serrat.

"A la convergentada rabiosa y excluyente: Rajar de un mito de la cultura y de la música catalana como Serrat simplemente porque no es 'indepe' no te hace más puro, te hace más estúpido", ha dicho el político progresista, dejando de nuevo claras sus diferencias con Junts.

"Hay talentos que trascienden a cualquier bandera e ideología. El país no es suyo", ha continuado, alinéandose de esta forma con el discurso del PSC, y por extensión del Govern de Salvador Illa, quien ha agradecido a Serrat que haya promovido "la fraternidad con el resto de España".

"El agradecimiento cívico de todo un país"

El Govern ha decidido homenajear a Serrat por su trayectoria artística y su "profundo compromiso cívico y humanista", y le ha destacado como figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal.

"El profundo agradecimiento que condensa (la medalla) no se puede medir ni tampoco tiene precio. Es el agradecimiento profundo de todo un país, el vuestro, de toda Catalunya", ha declarado Salvador Illa, que ha premiado también a la actriz Núria Espert y ha recogido la medalla su nieta Bárbara Lluch.