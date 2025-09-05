El momento en el que varias personas irrumpen La Vuelta en el Angliru manifestándose contra la presencia del Israel Premier Tech

Este viernes, en La Vuelta ciclista España y en concreto en la decimotercera etapa de la competición, ha habido una nueva interrupción a 12,1 km de meta al asaltar en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina. Finalmente, con la actuación de las fuerzas de seguridad, en pocos minutos se ha vuelto a reanudar la carrera.
