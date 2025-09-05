Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El momento en el que varias personas irrumpen La Vuelta en el Angliru manifestándose contra la presencia del Israel Premier Tech

Este viernes, en La Vuelta ciclista España y en concreto en la decimotercera etapa de la competición, ha habido una nueva interrupción a 12,1 km de meta al asaltar en la carretera un grupo de personas que se manifestaban contra la presencia del Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina. Finalmente, con la actuación de las fuerzas de seguridad, en pocos minutos se ha vuelto a reanudar la carrera. 

Redacción HuffPost
