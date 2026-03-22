Francisco Marco, el detective privado español que descubrió en exclusiva la identidad de Banksy
Después de que la Agencia Reuters publicara un amplio reportaje en el que desvelaba el nombre real de Bansky, el artista callejero más famoso del mundo, muchos atribuyeron la exclusiva a la agencia de noticias británica. Pero en abril de 2025 el detective privado español Francisco Marco, director de la agencia Método 3, fue el primero en publicar el nombre de Banksy. El resultado de la investigación de Reuters coincide con el de Marco: el nombre real del artista es Robin Gunningham. Hablamos con Francisco Marco sobre cómo fue la investigación que le llevó a esta exclusiva mundial.